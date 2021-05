Acuerdo Transformador de Acceso Abierto de las universidades españolas con Springer Nature

Springer Nature leads drive for Open Access across Europe with latest Transformative Agreement with Spain, 2021

Los acuerdos de lectura y escritura implican que por el precio que se paga por la licencia de acceso, los autores de la institución no pagan por publicar en esas revistas, al contrario de lo que ocurría hasta ahora; ya que si un autor decidía publicar en estas revistas la editorial le cobraba los derechos por el procesamiento de artículo (APCs) propios del modelo híbrido.

Springer Nature, ha acordado con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue Universidades Españolas) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es un claro ejemplo del compromiso continuo de la editorial para impulsar el OA y permitir prácticas sostenibles de ciencia abierta a nivel mundial.

El acuerdo permitirá a las 58 universidades afiliadas a Crue y CSIC, responsables de más del 90% de la producción de investigación científica en España, publicar en régimen de OA en de más de 2.300 títulos de Springer Natur. Con su trabajo disponible de forma libre y universal desde el momento de la publicación, este acuerdo permitirá a los estudiantes, académicos y científicos del mundo leer, compartir, utilizar y reutilizar la investigación financiada por España a escala global. Los investigadores afiliados de las instituciones del Crue y el CSIC también tendrán pleno acceso a todos los contenidos de las revistas de suscripción de Springer y Adis. Se espera que el acuerdo permita publicar más de 2.200 artículos al año de investigadores en España en régimen de OA, y tendrá una duración de cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2024.