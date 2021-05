Modelos de financiación colectiva e integración de libros de acceso abierto en bibliotecas

Elli Gerakopoulou, Izabella Penier, Joe Deville. The Promise of Collaboration: Collective Funding Models and the Integration of Open Access Books into Libraries. COPIN, 2021

Este informe aborda una pregunta simple: ¿cómo se pueden integrar con éxito los libros de acceso abierto en las bibliotecas universitarias? Si bien se están realizando algunos esfuerzos prácticos importantes para abordar esta cuestión en una variedad de contextos diferentes, exploramos las áreas en las que se requiere más trabajo para avanzar desde una situación en la que apoyar e integrar libros de acceso abierto a menudo sigue siendo una preocupación periférica para las bibliotecas.

El informe se basa en la investigación documental junto con una combinación de entrevistas, debates en talleres y encuestas previas al taller con bibliotecarios y personas involucradas en consorcios de bibliotecas. Explora cuestiones como la posibilidad de descubrir contenido de acceso abierto en catálogos de bibliotecas, la sostenibilidad de la publicación de monografías de acceso abierto, la dificultad de articular el valor del acceso abierto para apoyar a las universidades y el desafío de alinear los valores de acceso abierto con los de las partes interesadas. También reinventa un sistema más diverso e inclusivo de comunicación académica en relación con las monografías de acceso abierto. Como parte de esto, el informe describe algunos de los principios que podrían informar un nuevo modelo / plataforma de acceso abierto destinado a transformar la relación entre los editores de libros de acceso abierto y las bibliotecas.