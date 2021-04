El libro como puerta del conocimiento: el libro digital

Universidad CEU Cardenal Herrera – Castellón

22 de abril de 2021

La edición digital marca un antes y un después en casi todos los ámbitos disciplinares y de género, la aplicación de la tecnología no es un elemento neutro respecto a la lectura, la investigación y en el aprendizaje. La tecnología digital aplicada a la lectura implica nuevas formas de comunicación, Marshall McLuhan en “Guerra y Paz en la Aldea Global” refiriéndose a esta cuestión y a las tecnologías que las representan decía que éstas han de responder a las siguientes preguntas : 1. ¿Qué acrecientan o intensifican? 2. ¿Qué hacen caduco o desplazan? 3. ¿Qué recuperan que antes había caducado? 4. ¿Qué producen o devienen cuando se comprimen al extremo?. En función de ello, la lectura digital conlleva una disrupción frente a la lectura impresa, en la que aparecen nuevos paradigmas como lo social, la movilidad, lo abierto, la remezcla, ausentes en el formato analógico que configuran nuevas cualidades y calidades en el entorno lector. Aspectos que no solo afectan al libro, si no a cualquier otro soporte de lectura blog, prensa, comic, redes sociales, revistas.. También a como se escribe, se descubre y se comunica la información. Configurando una realidad distinta a la de su precedente impreso.

Como afirma Robert Danton en "Las razones del libro. Futuro, presente y pasado", este nuevo tipo de libro tendría como consecuencia la creación de un nuevo tipo de lectura. Algunos lectores se darían por satisfechos con una lectura rápida de la narrativa superior. Otros querrían leer el libro verticalmente, profundizando más y más en determinados temas a través de la lectura de los ensayos y la documentación de soporte. Otros, finalmente, navegarían en direcciones no esperadas, buscando conexiones que se ajustaran a sus intereses específicos o recolocando el material de acuerdo a sus preferencias personales. De este modo, la transmedialidad representa una de las características significativas del libro electrónico en tanto que permite la incorporación de todo tipo de medias en un solo discurso. No se trata de una mera transposición o yuxtaposición de propuestas narrativas a una pantalla, sino de una integración de las mismas con significancias complementarias con la posibilidad de hacer recorridos de lectura reticulares, no lineales. En conclusión podemos decir, que el camino a lo digital parece inevitable, se trata de sistemas de lectura complementarios en absoluto incompatibles con la lectura tradicional, el formato digital permite muchas más posibilidades de comercialización y difusión que el libro impreso. Las editoriales deben experimentar y aprovechar, el formato digital se integra perfectamente en los nuevos sistemas de lectura y aprendizaje.