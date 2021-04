La Biblioteca de Investigación Cinematográfica de Hollywood estará disponible en Internet Archive

Durante más de 50 años, Lillian Michelson construyó una de las bibliotecas más famosas de Hollywood para la investigación cinematográfica.

Harold y Lillian Michelson impulsaron la creatividad de decenas de directores, desde Alfred Hitchcock hasta Mel Brooks, y su influencia puede rastrearse en innumerables películas de Hollywood. Devolver a la vida este histórico recurso de documentación y diseño las películas de Hollywood -en gran parte digital- puede convertirlo en un recurso global de diseño para directores de arte, diseñadores, cineastas e investigadores en busca de información e inspiración visual.

¿Quieres saber cómo es un iglú? ¿Cómo una cabaña siberiana? ¿O el interior de una cárcel del siglo XV? Durante 50 años en Hollywood, generaciones de cineastas se dirigieron a la Michelson Cinema Research Library, donde la famosa investigadora cinematográfica Lillian Michelson podía encontrar la respuesta a casi cualquier pregunta para documentar cualquier argumento para realizar una película. Ella era el catálogo de tarjetas humano de una biblioteca con más de un millón de libros, fotos, publicaciones periódicas y recortes. Pero desde que Lillian se jubiló hace una década, la Biblioteca de Investigación Cinematográfica de Michelson ha estado languideciendo en un almacén frío, buscando un hogar. Hoy ha encontrado uno. Lillian Michelson, de 92 años, ha anunciado que va a donar su biblioteca y el trabajo de toda su vida a Internet Archive. Por su parte, la biblioteca digital sin ánimo de lucro se compromete a preservar su colección a largo plazo y a digitalizar la mayor parte posible, haciéndola accesible al mundo.

El fundador de Internet Archive, Brewster Kahle, explicó por qué su organización estaba dispuesta a aceptar toda la colección de Michelson y mantenerla intacta: “Una biblioteca es más que una colección de libros. Es el centro de una comunidad”. Durante décadas, la Michelson Cinema Research Library documento las películas que se hicieron en Hollywood, y queremos que eso continúe”. Muchas organizaciones querían piezas de la colección, pero creo que la importancia de mantenerla unida es para que pueda seguir ayudando a inspirar a los cineastas de todo el mundo a hacer películas precisas y convincentes.”

Desde 1938 la biblioteca estuvo alojada durante décadas en Samuel Goldwyn Studios. después Lillian Michelson compró la biblioteca de referencia en 1969 con los 20.000 dólares prestados de la póliza de seguro de vida de su marido Harold. Durante el siguiente medio siglo, la Biblioteca de Investigación Cinematográfica Michelson tuvo diferentes ubicaciones. De los estudios Samuel Goldwyn pasó al American Film Institute, luego a los estudios Paramount y, finalmente, a los estudios Zoetrope por invitación del director Francis Ford Coppola. Posteriormente, Michelson recibió una oferta de Jeffrey Katzenberg para trasladar la Michelson Cinema Research Library a la recién inaugurada DreamWorks Pictures, donde permaneció hasta la jubilación de Lillian por motivos de salud 19 años después.

La Biblioteca de Investigación Cinematográfica de Michelson incluye más de 5.000 libros que se remontan a principios del siglo XIX, publicaciones periódicas, más de 30.000 fotografías y más de 3.000 archivos de recortes. En el almacén se llenaron unas 1.600 cajas en 45 palés, suficientes para llenar más de dos remolques de 18 ruedas. Su contenido ha sido trasladado para su conservación a largo plazo al archivo físico de Internet Archive en Richmond, California.

En septiembre de 2020, el fundador y bibliotecario digital del Archivo de Internet, Brewster Kahle, estuvo presente en el archivo físico del Archivo de Internet en Richmond, California, para aceptar las 1600 cajas de libros, fotos, recortes y recuerdos de la Biblioteca de Investigación Cinematográfica de Michelson. Los libros de Michelson fueron enviados a uno de los centros de escaneo del Archivo de Internet para ser digitalizados y finalmente puestos a disposición del público.