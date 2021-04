Alfabetización informacional y ciencia abierta: antes y después del nuevo marco para la Alfabetización Informacional de ACRL

Lopes, C., Antunes, M. da L., & Sanches, T. (2019). Information Literacy and Open Science: Before and After the New ACRL Framework. In Communications in Computer and Information Science (Vol. 989, pp. 244–253). Springer Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13472-3_23

En el año 2000, la ACRL publicó Information Literacy Standards, que clarifican y describen los objetivos específicos de aprendizaje para los estudiantes de educación superior. El documento reconocía el papel de los bibliotecarios, que llevaban mucho tiempo desarrollando estas prácticas de manera informal. Pero los estándares han evolucionado y se han adaptado. En 2016, la ACRL adoptó el nuevo Marco para la Alfabetización Informacional en la Educación Superior, con nuevas e importantes implicaciones. La alfabetización informacional sigue siendo un patrón de competencias integradas que abarcan el descubrimiento reflexivo de la información, la comprensión de cómo se produce y valora la información, y el uso de la información en la creación ética y legal de nuevos conocimientos. Objetivo del estudio: Basado en una revisión de la literatura, este estudio discute los retos e implicaciones prácticas que el nuevo Marco tiene en la Ciencia Abierta, su flexibilidad, la relevancia para la privacidad y el derecho de autor de los datos científicos, y los nuevos pasos de las bibliotecas académicas para involucrarse como actores clave para los contenidos de la Ciencia Abierta.