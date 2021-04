Un proyecto piloto hará que los artículos publicados en determinadas revistas de Wiley estén disponibles en ResearchGate

ResearchGate and Wiley Deepen Partnership with Content Pilot to Deliver New Value for Researchers: Pilot will Facilitate Discovery of Research, Starting with Open Access. Willey, april 2021

Ver noticia



De un anuncio conjunto de Research Gate y Wiley: ResearchGate y Wiley han anunciado hoy un proyecto piloto que hará que los artículos publicados en determinadas revistas de Wiley estén disponibles en la plataforma ResearchGate. El proyecto piloto tiene como objetivo ahorrar tiempo a los autores, mejorar la visibilidad y el descubrimiento de sus artículos revisados por pares.

La primera fase del proyecto piloto, que se ha puesto en marcha hoy, hará que los artículos de 17 de las revistas de acceso abierto (OA) de Wiley estén disponibles en ResearchGate. El proyecto piloto se aplicará a los nuevos artículos que se publiquen en estas revistas, así como a los artículos existentes publicados a partir de 2019. Las revistas en esta primera fase incluyen AGU Advances, publicada en nombre de la American Geophysical Union (AGU), Advanced Science y Brain and Behavior.

En la segunda fase del proyecto piloto, cuyo inicio está previsto para finales de este año, Wiley y ResearchGate trabajarán para facilitar el acceso a 85 revistas de suscripción y de acceso abierto híbrido en ResearchGate. Los usuarios con acceso institucional al contenido de las revistas de Wiley participantes podrán acceder al contenido en ResearchGate, facilitando el acceso fuera del campus y fomentando el discurso y la colaboración en torno a las comunicaciones académicas. El proyecto piloto incluirá finalmente el contenido de más de 100 revistas, incluidas las de la AGU.