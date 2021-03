Aprendizaje automático con MATLAB

Machine Learning con MATLAB. The MathWorks, 2021

Texto completo

¿Te enfrentas a un problema complejo que implica una gran cantidad de datos y de variables ?. El aprendizaje automático (Machine Learning) te parece la mejor solución, pero no lo has utilizado antes. ¿Cómo gestionar datos desorganizados, incompletos o que se presentan en una variedad de diferentes formatos? ¿Cómo elegir el modelo adecuado para gestionar tus datos? ¿No sabes por dónde empezar? No te desanimes. Un flujo de trabajo sistemático te ayudará a empezar sin problemas.