La IFLA trabaja en la actualización del Manifiesto de la biblioteca pública para hoy (y mañana) para 2021

Coming in 2021: a Public Library Manifesto for Today (and Tomorrow). The Hague: IFLA, 23 de marzo de 2021

Fuente IFLA

Desde el último Manifiesto de1994, las formas de acceso a la información han evolucionado. La difusión de Internet ha supuesto un cambio de paradigma en el papel de las bibliotecas como proveedoras de acceso a la información. Por lo tanto, el Manifiesto actualizado destacará el papel vital de las bibliotecas en la sociedad de la información, la necesidad de que las bibliotecas se adapten continuamente a los nuevos medios de comunicación, el papel de las bibliotecas como institución educadora, de las muchas lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, la importancia de las estrategias de acceso y compromiso virtuales, las bibliotecas deberían considerarse agentes esenciales para el desarrollo sostenible y garantizar la inclusión, el acceso y la participación cultural de las comunidades marginadas, los pueblos indígenas y los usuarios con necesidades especiales.

El Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la Biblioteca Pública, actualizado por última vez en 1994, proclama la creencia de la UNESCO en la biblioteca pública como fuerza viva para la educación, la cultura y la información, y como agente esencial para el fomento de la paz y el bienestar a través de las mentes de todas las personas.

Desde entonces, este documento ha sido la piedra angular de la defensa de las bibliotecas públicas, impulsando el papel de la biblioteca en el centro de la libertad y la equidad del acceso al conocimiento y la información para todas las personas.

A medida que la tecnología avanza y la sociedad cambia, las formas en que las bibliotecas públicas cumplen esta misión también han evolucionado. Por ello, la Sección de Bibliotecas Públicas de la IFLA se ha embarcado en la actualización del Manifiesto, con el fin de garantizar que refleje de la mejor manera posible las realidades y misiones de las bibliotecas públicas de hoy en día.

Un llamamiento global

La creación de un Manifiesto actualizado que sea relevante y útil para las bibliotecas públicas de todo el mundo no sería posible sin escuchar la voz del ámbito bibliotecario mundial. Por lo tanto, la Sección de Bibliotecas Públicas de la IFLA lanzó una encuesta mundial en 2020 para recopilar ideas y comentarios de los bibliotecarios de todo el mundo.

Con más de 600 respuestas, aprendimos mucho sobre cómo los bibliotecarios han utilizado el Manifiesto en su trabajo, y cómo sugieren que podría ser mejorado y actualizado para el futuro.

¿Qué hay de nuevo?

A continuación se presenta una selección de conceptos que se abordan o amplían en la próxima actualización del Manifiesto.

La sociedad de la información

Desde 1994, las formas de acceso a la información han evolucionado. La difusión de Internet ha supuesto un cambio de paradigma en el papel de las bibliotecas como proveedoras de acceso a la información. Por lo tanto, el Manifiesto actualizado destacará el papel vital de las bibliotecas en la sociedad de la información.

También destacará la necesidad de que las bibliotecas se adapten continuamente a los nuevos medios de comunicación para cumplir su mandato de proporcionar acceso universal a la información y al conocimiento para todas las personas. Del mismo modo, como defensores del aprendizaje permanente, el papel de las bibliotecas como educadoras se amplía para incluir tanto la alfabetización digital como la tradicional, incluyendo la alfabetización mediática e informativa, con el espíritu de equipar a las sociedades informadas y democráticas.

Acceso remoto

De las muchas lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19, la importancia de las estrategias de acceso y compromiso virtuales fue una de las más importantes para las bibliotecas públicas. Por lo tanto, el papel de las bibliotecas en la prestación de servicios a sus comunidades se destacará ahora tanto en términos de servicios presenciales como de servicios prestados a través del acceso remoto.

El Manifiesto actualizado afirmará que, siempre que sea posible, el suministro de tecnologías digitales que permitan el acceso virtual a la información, las colecciones y los programas se consideren aspectos de la misión de una biblioteca.

Las bibliotecas y el desarrollo sostenible

Como espacios de acceso público para el intercambio de información, la puesta en común de la cultura y la promoción del compromiso cívico, las bibliotecas deberían considerarse agentes esenciales para el desarrollo sostenible. A través de sus actividades relacionadas con la información, la alfabetización, la educación y la cultura, las bibliotecas contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a la construcción de sociedades más equitativas, humanas y sostenibles.

Esto es especialmente pertinente cuando se trata del papel de la biblioteca pública para garantizar la inclusión, el acceso y la participación cultural de las comunidades marginadas, los pueblos indígenas y los usuarios con necesidades especiales.

Próximos pasos

En los próximos meses, la IFLA trabajará con nuestros socios en la UNESCO, así como en la Sección de Bibliotecas Públicas, para finalizar el Manifiesto de la Biblioteca Pública actualizado.

Sabemos que podemos contar con la biblioteca mundial para ayudar a convertir este Manifiesto en acciones que creen conciencia sobre las bibliotecas públicas como fuerzas vivas para la educación, la cultura, la inclusión y la paz.