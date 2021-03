¿Cómo pueden los editores de revistas adaptarse más fácilmente al nuevo entorno digital?: Nuevo libro blanco

“Iterate to Innovate: How scholarly publishers can use Agile methodologies to respond to change more effectively” Scholastica, 2021

Texto completo

En esta época de cambios sin precedentes en el panorama de la investigación, la creación de flexibilidad en los procesos y la planificación de la publicación de revistas académicas nunca ha sido más crítica ni ha representado una mayor oportunidad. Este libro blanco explora cómo la implementación de metodologías ágiles de gestión de proyectos puede ayudar a los editores de revistas a responder a los factores de cambio con mayor eficacia -desde la pandemia de COVID-19 hasta las nuevas iniciativas de OA- y encontrar maneras de hacer que la investigación sea más accesible y sostenible en el proceso.

El informe aborda tres cuestiones