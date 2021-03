¿Qué demandan y necesitan los usuarios de sus bibliotecas tras la pandemia?

Public Libraries and the Pandemic

Digital Shifts and Disparities to Overcome

By: Lisa Guernsey, Sabia Prescott, Claire Park

Last. updated on March 1st, 2021

Ver completo

En el otoño y el invierno de 2020, New America se embarcó en un estudio instantáneo para recopilar datos sobre cómo, o si, las personas descubrían, accedían y utilizaban sus bibliotecas públicas durante la pandemia del COVID-19, centrándose en los materiales que las bibliotecas ponían a disposición en línea. Las conclusiones, que incluyen datos de una encuesta nacional realizada a 2.620 personas, ponen de manifiesto la necesidad de una mayor inclusión, de centrarse más en proporcionar acceso a Internet y de llevar a cabo más iniciativas de concienciación con organizaciones y escuelas locales.

Los relatos de este informe -que incluyen el desarrollo de opciones de Wi-Fi móvil por parte de las bibliotecas, la creación de programas de navegadores digitales para apoyar la alfabetización digital, el lanzamiento de más programas en línea y el uso de espacios al aire libre- muestran las posibilidades de transformación y asociación.

Los resultados del estudio muestran un cambio significativo hacia el uso de recursos en línea y altos niveles de buena voluntad para las bibliotecas públicas y lo que ponen a disposición en línea. Sin embargo, el estudio también pone de manifiesto una serie de retos importantes que las bibliotecas deben superar, especialmente en lo que se refiere a la mejora de su alcance y servicios para las personas de color, las personas con bajos ingresos y las que no tienen un acceso adecuado a Internet en casa.

En el se demandó:

Conocimiento mixto de los recursos en línea de la biblioteca pública

Un cambio hacia los recursos en línea

Actitudes mayoritariamente positivas hacia la biblioteca pública y sus recursos en línea

Disparidades en el acceso y uso de los recursos en línea de la biblioteca pública

La pandemia ha puesto al descubierto el alcance de las disparidades sociales y educativas por grupos raciales, ingresos y nivel educativo. Ha afectado especialmente a quienes no tienen acceso a Internet de alta velocidad en casa, un grupo en el que están sobrerrepresentadas las personas de color, los estadounidenses con bajos ingresos y las comunidades rurales. Estas disparidades son el legado de sistemas que no se construyeron pensando en el bienestar de todos, como los sistemas de bibliotecas que originalmente estaban segregados y los sistemas educativos y las redes tecnológicas diseñadas por y para los que podían permitirse y conectarse a Internet. Las disparidades están afectando a la forma en que las personas conocen, se conectan y utilizan sus bibliotecas públicas, y deben ser abordadas directamente por las bibliotecas, los líderes educativos y los responsables políticos, tanto durante como después de la pandemia.

Las conclusiones ponen de manifiesto la necesidad de una mayor inclusión, de centrarse más en proporcionar acceso a Internet y de llevar a cabo más iniciativas de concienciación con organizaciones y escuelas locales. Los relatos de este informe -que incluyen el desarrollo de opciones de Wi-Fi móvil por parte de las bibliotecas, la creación de programas de navegadores digitales para apoyar la alfabetización digital, el lanzamiento de más programas en línea y el uso de espacios al aire libre- muestran las posibilidades de transformación y asociación. El informe concluye con ocho recomendaciones para invertir en la transformación de las bibliotecas, la ampliación de políticas como E-Rate y la prestación de banda ancha de emergencia para proporcionar un mejor acceso a Internet en el hogar, y una mayor colaboración con las escuelas y organizaciones locales. Con estos cambios, las bibliotecas pueden aprovechar las lecciones de la pandemia para ayudar a poner en marcha ecosistemas de aprendizaje más equitativos en todas las comunidades, proporcionando acceso al conocimiento, los recursos y la formación, en línea y fuera de ella.