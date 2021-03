Las bibliotecas como repositorios de conocimiento: presente y futuro.

Libraries as Repositories of Knowledge: Present and Future. International Conference On The Greek World In Travel Accounts And Maps, ‘Knowledge Is Power,’ Meet The Experts Session 2016: Nicosia, Cyprus),editeds by Diomidi-Parpouna, Elenaitor, and Stefanou, Dimitrisitor Athens, Greece: AdVenture SA, 2016

Las bibliotecas de todas las categorías de nuestra época se denominan híbridas, ya que combinan tanto las colecciones impresas como las digitales. Podemos especular con seguridad que este entorno híbrido durará muchos años en el futuro. Incluso con diferentes grados de penetración para cada categoría de biblioteca, el material digital y de Internet se ha incorporado a todas las bibliotecas, en paralelo con el material impreso tradicional que perdura. Sin embargo, la biblioteca del futuro no puede entenderse como una institución aislada fuera del entorno de otras bibliotecas. Cada biblioteca del futuro debe entenderse como un componente activo de una red mundial de fuentes de información. Así, las bibliotecas interconectadas e interoperativas del futuro deben seguir ofreciendo sus servicios. Este funcionamiento en red es una consecuencia del avance de las tecnologías de la información y la comunicación y de su explotación por parte de los usuarios. Es producto de un enfoque intertemático y intersectorial de colaboración entre bibliotecas y personas, trascendiendo las fronteras geográficas y otras fronteras materiales o mentales. Las bibliotecas avanzan hacia una globalización cooperativa en la que cada una ofrece su propia “localidad” en términos de activos y características únicas o particulares a la sociedad global cada una de ellas actúa localmente pero piensa e influye globalmente.