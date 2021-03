El makerspace: herramientas, tecnologías y técnicas para hacer

Kemp, Adam. The Makerspace Workbench: Tools, Technologies, and Techniques for Making. Maker Media, 2013

Texto completo

Crea un espacio dinámico para diseñar y construir proyectos de hardware electrónico, programación y fabricación de tipo DIY (“Do it yourself” Hazlo tu mismo”. Con esta guía ilustrada, aprenderás las ventajas de tener un Makerspace -un espacio compartido con un conjunto de herramientas compartidas- que atrae a otros creadores y le ofrece más recursos para trabajar. Encontrarás explicaciones claras sobre las herramientas, el software, los materiales y la disposición que necesitas para empezar, desde la electrónica básica hasta la tecnología de prototipado rápido y las impresoras 3D económicas.

Un Makerspace es la solución perfecta para muchos makers hoy en día. Aunque se pueden hacer muchas cosas en lugar completamente equipado, siempre tendrás problemas para hacer espacio para la próxima nueva herramienta que necesites. Y lo que realmente implica es la colaboración con otros fabricantes. Un Makerspace te ofrece lo mejor de ambos mundos.

En este libro se muestra cómo organizar un entorno para proporcionar un flujo de trabajo seguro y divertido, y demuestra cómo puedes utilizar ese espacio para formar a otros.