La nueva biblioteca de la escuela St Mary’s Calne, incorporando el huerto de manzanas adyacente.

Inspired Learning: Striking library design set at the heart of Girls’ Boarding School Campus. Wood Bagots, 2021

El estudio londinense Woods Bagot ha dado los últimos toques a una nueva y hermosa biblioteca en el corazón del campus de la escuela St. Mary’s Calne, en Wiltshire (Reino Unido). Mary’s Calne, en Wiltshire (Reino Unido). La biblioteca, que abrirá sus puertas a los alumnos durante 2021, actuará como centro de inspiración y aprendizaje, con un llamativo diseño que incorpora el huerto de manzanas adyacente y los edificios centenarios circundantes.

St Mary’s Calne, en Wiltshire, es un internado femenino fundado en 1873. Se trata de una instalación bibliotecaria de dos plantas diseñada para reubicar la biblioteca como centro de la vida académica y social del colegio. El llamativo diseño de la biblioteca se sitúa en el corazón del campus del internado femenino

Cada planta tiene una finalidad distinta y zonas específicas. Mientras que la planta baja está pensada para ser animada, destinada a proyectos de grupo con acceso directo al huerto aledaño, el nivel superior está diseñado para un estudio individual más formal y centrado.

Estructuralmente, las vigas de soporte se conectan con la parte inferior ondulada del techo, dando la impresión de ramas, emulando los manzanos incorporados al espacio.

Para optimizar los espacios disponibles para el aprendizaje y la lectura, se descartan las estanterías convencionales. En su lugar, hay cabinas de estudio, zonas de exposición y estanterías dentro de las paredes interiores.