The Technology and Innovation Report 2021. Catching technological waves. Innovation with equity. UNCTAD, Naciones Unidas, 2021

Texto completo

Resumen largo en español



El Informe sobre Tecnología e Innovación 2021 examina de forma crítica la posibilidad de que tecnologías de vanguardia como la IA, la robótica y la edición de genes amplíen las desigualdades existentes y creen otras nuevas. Las tecnologías de vanguardia son esenciales para el desarrollo sostenible, pero también podrían acentuar las desigualdades iniciales. Corresponde a los responsables políticos reducir este riesgo y hacer que las tecnologías de frontera contribuyan a aumentar la igualdad. Los países en desarrollo de renta baja y media y los países menos adelantados no pueden permitirse el lujo de perder la nueva ola de rápidos cambios tecnológicos.

El desarrollo humano se ha visto espoleado por los cambios tecnológicos. Pero también lo ha hecho la desigualdad. Las asombrosas desigualdades actuales comenzaron a aparecer con la revolución industrial. El ritmo del cambio tecnológico se está acelerando debido a la digitalización y a las tecnologías de frontera. Las nuevas tecnologías pueden tener graves inconvenientes si superan la capacidad de adaptación de una sociedad.

Cada racha de progreso se ha asociado a una mayor desigualdad entre países. Entre 1820 y 2002, la contribución de la desigualdad entre países a la desigualdad mundial aumentó del 28% al 85%. Los resultados de una generación han afectado a las oportunidades de la siguiente, dando lugar a la transmisión intergeneracional de las desigualdades.