FabLab Guide: cómo montar su laboratorio y maximizar su impacto

FabLab Guide – how to set up your lab and maximise its impact. Bristol: University of Bristol, 2019

Texto completo

Una guía en la que se describen los principales retos y problemas para quienes dirigen, o están pensando en crear, FabLabs (espacios de fabricación digital). Abarca los antecedentes de los FabLabs y el Movimiento Maker, cómo crear un FabLab, incluyendo la planificación, los permisos, la financiación, la dotación de personal, el equipamiento, el lanzamiento y el marketing. Se ofrece orientación sobre cómo conectar con la industria y utilizar el conocimiento online y offline. Se explican los aspectos educativos de los FabLabs y su impacto social y económico en las distintas comunidades. La guía concluye con las conexiones globales de los FabLabs.

Más de 50 páginas de texto e imágenes proporcionan la orientación sobre Fab Lab, dividida a grandes rasgos en tres tipos: