Manifiesto para los profesores bibliotecarios del siglo XXI

¿Qué debes esperar de un bibliotecario escolar en lo que a la lectura se refiere?

—Considera nuevas formas de promover la lectura. Suministra a los alumnos audiolibros descargables, Playaways, Kindles, iPads, Nooks.

—Comparte aplicaciones para leer libros electrónicos con los estudiantes para sus iPhones, droids, iPads y otros dispositivos móviles (por ejemplo, consulta Gale’s AccessMyLibrary, School Edition).

—Promociona libros, para que tus estudiantes los compartan, utilizando aplicaciones basadas en las redes sociales como Shelfari, Good Reads, o LibraryThing.

—Tus estudiantes bloguean o tuitean o trabajan en red sobre algo que están leyendo. —Los salvapantallas de tu escritorio promueven buenas lecturas, no como los salvapantallas de Dell, Apple o HP.

—Crea enlaces a colecciones de libros gratuitas disponibles utilizando herramientas como Google Books o International Children’s Digital Library (consulta su explorador de libros electrónicos).

—Haz reseñas y promueve la lectura de libros en tus propios blogs, entradas en la Wikipedia y otros sitios web. (Recurre también a Reading2.0 y BookLeads Wiki para la promoción de la lectura).

—Sube libros electrónicos a tus sitios web para animar a la lectura y apoyar el aprendizaje.

—Trabaja con los alumnos para crear y compartir trailers o comentarios sobre libros. ¿Y desde el punto de vista de la comunicación y la publicación?

—Ten en cuenta que la comunicación es el producto final de la investigación y enseña a los alumnos cómo comunicar y participar activamente e involucrarse. Considera nuevas herramientas de comunicación interactiva y participativa para los proyectos de los estudiantes.

—Interactúa y colabora con tus alumnos, incorpóralos a tus quehaceres, llena tu espacio físico y virtual con su trabajo y aportaciones (vídeos, música original, arte).

—Ten en cuenta y celebra que los estudiantes hoy en día pueden publicar sus escritos digitalmente. A modo de ejemplo, consulta Digital Publishing o Digital Storytelling.

He aquí una lista de cosas que creo que los bibliotecarios docentes deberían olvidar:

Que las pequeñas cosas realmente importan a quienes servimos y enseñamos. Que hay que cerrar anualmente una biblioteca para hacer inventario. Que la lógica booleana es la mejor estrategia de búsqueda desde el pan de molde. Que Wikipedia es mala, o menos que buena, en casi todos los contextos. Que las bases de datos son las únicas fuentes online con valor y credibilidad. Que tener una presencia en la web realmente buena y útil, es opcional. Que otra persona es la responsable exclusiva o última del aprendizaje relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación y de la búsqueda. Que el precio que se cita inicialmente es el que hay que pagar. Que los “vendedores” tienen la última palabra. Que las cuestiones relacionadas con el Uso Justo se van a responder generalmente con la palabra no. Que “no” significa realmente “no” o seguirá significando “no” cuando se trata de cuestiones relacionadas con el acceso a las herramientas de información y comunicación de hoy en día y la libertad intelectual. Que la libertad intelectual es una frase relacionada únicamente con los libros. Que las bibliotecas deben estar tranquilas. Que las bibliotecas deben estar ordenadas. Que la eficacia y el impacto de una biblioteca debe medirse por el número de libros que circula. Que sus interesados sabrán automáticamente lo que aporta a la cultura de su escuela o de su comunidad. Que una biblioteca es simplemente un lugar para conseguir cosas. Que su colección debe ser just-in-case y no just-in-time. Que otra persona es responsable de tu desarrollo profesional. Que la ubicuidad no cambiará profundamente tu práctica. Que tu biblioteca está limitada por sus paredes. Que su biblioteca está abierta de 8 a 15 horas. Que hay una caja. (para pensar fuera)

