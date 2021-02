Alfabetización creativa y ciudadanía de los creadores en el proyecto MakEY (Makerspaces in the Early Years)

Marsh J, Arnseth HC, Kumpulainen K. Maker Literacies and Maker Citizenship in the MakEY (Makerspaces in the Early Years) Project. Multimodal Technologies and Interaction. 2018; 2(3):50. https://doi.org/10.3390/mti2030050

En este artículo se analiza la posible relación entre la ciudadanía creativa y lo que podría denominarse “alfabetización creativa” a la luz de los resultados de un proyecto internacional sobre el uso de los espacios de creación en la primera infancia, “MakEY” (véase http://makeyproject.eu). El artículo esboza el concepto de ciudadanía creativa y considera la noción de alfabetización de antes de pasar a examinar cómo la alfabetizaciones de creadores pueden desarrollarse en los planes de estudio de la primera infancia de manera que fomenten el compromiso cívico. Se ofrecen tres experiencias de espacios de creación en entornos de educación infantil y en un museo de Finlandia, Noruega y el Reino Unido. Las actividades que se describen en las casos pueden ser concebidas como “ciudadanía maker”, un concepto que aúna la comprensión de la creación, la alfabetización digital y la ciudadanía. El documento considera las implicaciones de este análisis para la investigación y la práctica futuras.