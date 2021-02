Convertir la biblioteca en el centro de la investigación y el compromiso

Stephan, Katherine. 2021. “Every Nook and Cranny: Making the Library Central to Research and Engagement”. Insights 34 (1): 3. DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.528

Texto completo

Este artículo analiza los espacios institucionales, tanto grandes como pequeños, en los que las bibliotecas universitarias pueden integrarse en las actividades relacionadas con la investigación en toda la universidad. A continuación, considera algunos de los posibles cambios y resultados como resultado de la pandemia de Covid-19. Describe la investigación actual sobre las oportunidades de cambio en las bibliotecas, las demandas de los investigadores, la colaboración y la necesidad de más investigación sobre el trabajo conjunto. Concluye sugiriendo que las bibliotecas y los individuos deberían adoptar principios de “casualidad planificada” para ampliar lo que puede ser posible con nuestros nuevos espacios y realidades de trabajo.

Poniendo en escena los “recovecos”

La lógica de este debate encaja perfectamente con la realidad de la vida antes, durante, después y luego durante (de nuevo) la pandemia de Covid-19. Parece axiomático sugerir que, en el Reino Unido, podemos dividir casi todos los aspectos de nuestra vida profesional y personal en períodos de tiempo antes y después del cierre nacional. Cómo vivimos y cómo trabajamos en el contexto de esta “nueva normalidad”, sigue siendo una cuestión sin resolver. Para algunos, la vida seguirá definida por diversos grados de perturbación e incertidumbre, mientras que otros pueden estar experimentando los primeros brotes de crecimiento y recuperación. En la época de “antes del cierre de marzo”, este artículo iba a tomar la forma de una presentación en el UKSG 2020 en Brighton, Inglaterra. Esperaba que la ponencia prevista suscitara la discusión y el debate y, vinculado a ello, que los participantes se sintieran impulsados a realizar cambios en sus propios espacios de trabajo, ya sea en las bibliotecas, la edición y/o el apoyo a la investigación.

La vida es ahora más complicada. Movilizar a las unidades de apoyo a la investigación” parece un objetivo lejano y quizás poco realista, sobre todo cuando hay que lidiar con un ordenador portátil lento, compaginar el trabajo con el cuidado de dos niños pequeños y con el estrés y el impacto de existir dentro de una pandemia mundial sin precedentes (al menos para muchas generaciones vivas). La pandemia de Covid-19 ha desencadenado nuevas formas de trabajo y, con ello, nuevas formas de estrés, y también ha traído consigo nuevas oportunidades de aprendizaje y colaboración.

También me pregunté: ¿cómo puede sonar esto con los demás? La realidad, por supuesto, es que, dentro de cada una de nuestras propias experiencias, puede haber sólo partículas de posibilidad. Por ello, el objetivo de esta presentación “alternativa” es explorar algunas de las oportunidades que pueden surgir para quienes trabajamos en el apoyo a la investigación y la comunicación académica. También se basa en el reconocimiento de que para muchos de nuestros compañeros estas oportunidades pueden no estar actualmente al alcance. A continuación, se abordará la idea de “casualidad planificada” y se aplicará al apoyo a la investigación. Por último, se argumentará que, sea cual sea su propio “rincón”, existe la oportunidad de adoptar la innovación y el aprendizaje, y dejar que la biblioteca marque el camino.

Oportunidades

Numerosas investigaciones y experiencias dan fe del rápido crecimiento del apoyo a la investigación en general, pero sobre todo de las bibliotecas. Recientemente se ha producido una explosión de interés en los vínculos entre la biblioteca y la investigación. Esto incluye (pero no se limita a): la gestión de datos, las comunicaciones académicas, la bibliometría, la investigación abierta y las funciones de apoyo a la investigación y la colaboración. En su estudio de caso en el Imperial College de Londres, Harrison1 comenta que “la prestación de servicios por parte de las bibliotecas para las comunicaciones académicas… se ha convertido en una alternativa significativa, desafiante y relativamente novedosa a nuestras funciones previstas”. White2 ha destacado el “interés distintivo en toda la gama de actividades de comunicación académica” y cómo “las bibliotecas están bien situadas para proporcionar una alineación estratégica y de servicios” y cómo están “participando más sistemáticamente”. Además, White3 afirma que las bibliotecas también son capaces de “fomentar una cultura de apertura adecuada y privacidad necesaria” para los investigadores, y también “para la ciudadanía inteligente”.

Para facilitar este rápido crecimiento y oportunidad dentro del apoyo a la investigación, Nickels y Davis4 sugieren que las bibliotecas “establezcan y aumenten las relaciones con las asociaciones de los campus para desarrollar una comprensión compartida de los servicios complementarios para crear una red más fuerte de apoyo a los investigadores en diferentes etapas de sus carreras”. Estas relaciones, sugieren, también podrían ir más allá de las “típicas” asociaciones con la oficina de investigación para considerar también “otros departamentos como el de recursos humanos y la oficina de equidad y diversidad institucional”. Del mismo modo, Dishman y Stephan5 sugieren centrarse en las asociaciones con aquellos que “comparten un propósito similar” para “desarrollar relaciones” que podrían conducir a “colaboraciones interesantes y fructíferas”. A pesar de la importancia de estas ideas combinadas, las bibliotecas deberían ser conscientes y estar al tanto del hecho de que, si bien se pueden crear tales oportunidades y colaboraciones, no significa necesariamente que los investigadores aprovechen esas oportunidades. Sobre este tema en particular, Nickels y Davis6 descubrieron que los investigadores comentaron que “la falta de tiempo y el estar demasiado ocupados [eran] el reto más frecuentemente mencionado”.

Otro reto está relacionado con la forma en que el apoyo a la investigación se posiciona dentro y a través de la universidad. En su trabajo sobre la gestión de los datos de investigación y las bibliotecas, Verbaan y Cox7 comentan el “espacio intermedio” en el que puede haber “nuevas funciones de apoyo a los investigadores integradas en los equipos de investigación o situadas entre varios servicios profesionales”. A pesar de esto, incluso en 2014, afirmaron que estos puestos podrían “ser inestables, vulnerables a los cambios en la financiación o en la agenda más amplia”.8 Quizás haya buenas razones para pensar que las consecuencias económicas de Covid-19 llevarán a un reajuste del papel del apoyo a la investigación dentro del sistema universitario. Bradley9 también comenta que “tanto los bibliotecarios como los administradores se consideran parte integrante de la misión de investigación, pero apenas se ha documentado el diálogo entre ambas profesiones en la literatura de ambos campos”. Además, afirma que “los bibliotecarios y la administración de la investigación se beneficiarán de una mejor comprensión del panorama actual de apoyo a la investigación y de los nuevos modos de trabajo”.10 Cox y Verbaan11 hacen una observación similar al hablar de “la magnitud de la brecha que hay que salvar para crear una estrecha colaboración entre los propios servicios profesionales y con los investigadores”.

Construir la oportunidad: ¿bibliotecas e investigación aplicada a la casualidad planificada?

La bibliografía es instructiva en la medida en que nos dice que hay numerosos recovecos que corren en paralelo con grandes desarrollos y formas continuas de cambio dentro y sobre el panorama de las comunicaciones académicas. También nos dice que las demandas de tiempo de los investigadores son muy acusadas, y que cualquier apoyo que ofrezcamos debe ser específico y eficaz. Un examen más detallado de la bibliografía existente revela también importantes lagunas en cuanto al papel (y la importancia) de la comunicación y la colaboración entre las distintas partes interesadas y las que apoyan la investigación y los investigadores.

Aunque se centran en las carreras, yo iría más allá y sugeriría que hay similitudes en la forma de conectar y equilibrar la necesidad de nuevos servicios, las limitaciones de tiempo y la falta de comunicación percibida o real entre el apoyo a la investigación dentro de este marco de “casualidad planificada”.

Mitchell, Levin y Krumboltz14 destacan estas cinco habilidades:

Curiosidad: explorar nuevas oportunidades de aprendizaje.

Persistencia: esforzarse a pesar de los contratiempos.

Flexibilidad: cambiar las actitudes y las circunstancias.

Optimismo: ver las oportunidades como posibles y alcanzables.

Asumir riesgos: actuar ante resultados inciertos.

Partiendo de estas ideas, quiero argumentar que al trasladar estas ideas al soporte de la investigación, las bibliotecas pueden estar más abiertas y mejor equipadas para aprovechar las oportunidades de crecimiento y cambio cuando se presenten.

Curiosidad: explorar nuevas oportunidades de aprendizaje

Desde el punto de vista del apoyo a la investigación, esto puede centrarse en la formación. Muchos de nosotros hemos hecho el ” cambio” en línea y podemos haber encontrado una miríada de cosas nuevas que aprender (¡tanto buenas como malas!). Puede ser utilizando nuevos formatos para impartir la formación (por ejemplo, un webinar) o medios para hacerlo (a través de Canvas, Teams, Zoom, etc.). Puede ser incluyendo vídeos en la formación a través de Panopto. Puede que algunos de vosotros ya estéis haciendo webinars y vuestra nueva oportunidad sea considerar la utilidad de desarrollar una nueva sesión o invitar a otra universidad o entorno a asistir. Mi colega y yo aprovechamos la oportunidad del rápido cambio en línea para intentar nuevas sesiones de formación que queríamos poner en marcha pero que aún no habíamos hecho. Con un objetivo aproximado de una hora de formación, y animados por una fecha fija en nuestro calendario de formación, organizamos nuevas sesiones sobre opciones y acuerdos de publicación en acceso abierto, gestión de datos y un enfoque sobre bases de datos para la investigación, junto con nuestras otras sesiones “normales”. No eran oportunidades de aprendizaje a gran escala, pero eran importantes e innovadoras para nuestro equipo.

El paso a los formatos en línea no se limita a la formación. Las conferencias están casi totalmente en línea, muchas son gratuitas, se graban para verlas más tarde y son accesibles a un público mucho más amplio. Ahora tenemos más oportunidades de participar en formas de aprendizaje académico e intercambio profesional que antes podían existir fuera de nuestra órbita. Asimismo, para los que tenemos que equilibrar la vida familiar y laboral, es posible asistir a conferencias en línea sin dejar de estar presentes en casa. Como se ha señalado anteriormente, la literatura nos dice que es necesario investigar más sobre el trabajo conjunto en el apoyo a la investigación. Ahora también puede ser el momento de crear una oportunidad para acercarse a un colega de otro departamento o universidad, hablar en esa conferencia o ser coautor de un artículo o una entrada en el blog en la que se hable del apoyo conjunto a la investigación.

Persistencia: esforzarse a pesar de los contratiempos

Esta habilidad en particular puede parecer inalcanzable dadas las limitaciones y dificultades de trabajar desde casa para muchos de nosotros. Todo lleva más tiempo y, por tanto, requiere un mayor esfuerzo. Creo que algunas oportunidades merecen la pena la persistencia, aunque el resultado no sea el deseado. Esta cuestión es un tema recurrente, pero los números no son una cualidad absoluta. A modo de ejemplo, esta primavera organicé una sesión titulada “Presentaciones impactantes” a la que asistió una persona. Se encontraba en España, bajo uno de los cierres más estrictos de Europa, pero pudo obtener información por el hecho de poder asistir desde la seguridad de su propia casa. También puede considerar el formato; probar algo en un espacio de tiempo más corto. Prueba opiniones. Todas estas cosas te ayudarán a perseverar, a pesar de los contratiempos percibidos. Para muchos de nosotros, esto puede incluir un futuro con mucha menos financiación para eventos, formación y recursos. Dentro de este espacio, será importante considerar lo que puede controlar, al menos por el momento. Tal vez sepa que ya no puede permitirse un recurso: asegúrate de utilizarlo tan bien.

Flexibilidad: cambio de actitudes y circunstancias

Supongo que muchos de nosotros hemos sido excepcionalmente flexibles durante la pandemia de Covid-19. En mi caso, el traslado a Internet supuso un cambio importante en nuestro programa de formación. Entre el cierre y las “vacaciones” de Semana Santa, pasaron algunas semanas antes de que me sintiera preparada para entrar en ese espacio y estaba nerviosa. Ser flexible significaba que estaba dispuesta a intentarlo. Sin embargo, abrazar este cambio, pero ser realista también, ha significado la oportunidad de probar nuevas sesiones, mucho más de lo que habíamos hecho anteriormente. Esto también ha cambiado nuestra actitud sobre lo que significa una “buena” sesión. Ahora también es el momento de ser flexible con lo que puedes lograr.

Optimismo: ver las oportunidades como posibles y alcanzables

Puede haber oportunidades que sean posibles y alcanzables. En lugar de planificar un evento a gran escala, ¿podrías considerar un par de horas? ¿Había una base de datos que querías promocionar pero no tenías tiempo? Dentro de lo razonable, ahora podrías ser el momento de probar un nuevo formato, una nueva sesión, una nueva sesión conjunta con otro departamento u otra universidad. Merece la pena preguntar, ya que podría dar lugar a algo útil e interesante.

Asumir riesgos: actuar ante resultados inciertos

Para muchos de nosotros, ahora mismo hay muchos resultados inciertos. En el gran esquema de las cosas, si un evento de formación o de divulgación en línea no va bien, no pasa nada. Es posible que tengas que tomar decisiones con poca antelación, quizás sin consultar tanto, dadas las circunstancias y/o con menos tiempo de planificación. Anima a la gente a ser valiente: ponte en contacto con otros en un departamento diferente, nunca se sabe el resultado. Tu conoces tu propio servicio y apoyo, intenta actuar y marcar la diferencia dentro de su propio espacio. Puede ser tan sencillo como mencionar a ORCiD en cada sesión de formación que hagas. Puede ser inscribirse para asistir a un seminario web al mes. Realiza una pequeña acción, ya que puede conducir a una gran sensación de logro y control en un espacio y tiempo en el que eso puede no parecer tan alcanzable.

Conclusión

Descubrir todos los rincones para encontrar la manera de que las bibliotecas lideren el apoyo a la investigación será variado y diverso, dependiendo del entorno de su universidad, de sus prioridades y de sus propios compromisos y luchas durante esta época extraña e inquietante. Tal y como se indica en la bibliografía, el apoyo a la investigación y las comunicaciones académicas siguen siendo un área en pleno crecimiento, aunque los puestos y las funciones que desempeñamos en la actualidad pueden verse modificados o debilitados en el futuro. También existe la oportunidad de colaborar y trabajar con otros en toda la universidad y estar más centrados en lo que necesitan los investigadores. Igualmente, es necesario investigar más sobre cómo trabajamos juntos. Creo que la clave para avanzar es centrarse en el hecho de que la biblioteca está abierta y opera a través de todo esto, modificando, abrazando los retos que se nos plantean y asegurándose de que la investigación y el conocimiento llegan a todas nuestras partes interesadas y usuarios. Habrá tiempo para aprender, adaptar y colaborar (¡y posiblemente incluso para escribir sobre ello!). Si establecemos objetivos razonables para aprender, compartir y colaborar y aceptamos un enfoque de “casualidad planificada”, es posible que descubramos formas de ayudar a dirigir la investigación para ayudar a cambiar el mundo. Es una esperanza, por supuesto, y una casualidad planificada que estoy dispuesto a aceptar.

Bibliografía