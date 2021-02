Actuar contra el discurso de odio a través de contra-narrativas y narrativas alternativas

Agata de Latour, Nina Perger, Ron Salaj, Claudio Tocchi and Paloma Viejo Otero. WE CAN! Taking Action against Hate Speech through Counter and Alternative Narratives, European Youth Centre Strasbourg, 2017

Texto completo

Este manual presenta enfoques y herramientas comunicativas y educativas para que los jóvenes y otros activistas de derechos humanos desarrollen sus propias narrativas contrarias y alternativas al discurso de odio. Está diseñado para trabajar con jóvenes a partir de 13 años. Basado en los principios de la educación en derechos humanos y la participación juvenil, ¡Podemos! complementa el manual Marcadores.