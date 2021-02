Guía para la planificación del impacto de la investigación

Hannon, D., Dewaele, A., De Smet, E.& Buysse, A, (2019). Guide to impact planning. Published as a deliverable within the ACCOMPLISSH project (grant agreement No 693477): ACcelerate CO-creation by setting up a Multi-actor Platform for Impact from Social Sciences and Humanities, 2019

Texto completo

Esta guía para la planificación del impacto detalla varias herramientas para la investigación en el campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades, la mayoría aplicables en la fase inicial del proceso de investigación. Los investigadores de Ciencias Sociales y las Humanidades y los responsables políticos pueden encontrarla especialmente útil, con explicaciones fáciles de entender y una amplia gama de herramientas de acción. El plan de acción para la planificación del impacto resultó muy útil.