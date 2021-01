El estado actual de los Makerspaces en las bibliotecas

The Current State of Library Makerspaces

Cherie Bronkar, Regional Library Director, Student Government Advisor,

Public Relations

KENT UNIVERSITY LIBRARY (OH)

De: Makerspaces in practice : successful models for implementation / edited by

Ellyssa Kroski.

A medida que el movimiento maker sigue creciendo, se están aplicando nuevas ideas y actividades en las bibliotecas públicas, académicas y de educación infantil. Analizar dónde empezamos y hacia dónde nos dirigimos es esencial para aplicar los nuevos conocimientos y crear espacios que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios.

El movimiento maker recibió un importante impulso cuando MakerBot diseñó impresoras 3D que podían ser adquiridas por usuarios principiantes a un precio asequible. La impresión 3D se convirtió en la fuerza motriz de los makerspaces y atrajo la atención tanto de los simples curiosos como de los inventores en ciernes. La gente tendía a reunirse en torno a las impresoras 3D, a compartir ideas y a darles vida. Este método de impresión sirvió de catalizador, permitiendo que el movimiento maker evolucionar y crecer.

Los primeros makerspaces empezaron a aparecer en bibliotecas alrededor de 2010. Su incorporación fue controvertida. Algunos bibliotecarios no veían cómo integrarlo en la biblioteca tradicional. De hecho, los makerspaces no encajaban en el viejo molde. La biblioteca tradicional estaba cambiando y sigue cambiando con el movimiento maker.



En muchos casos, los makerspaces han revitalizado las bibliotecas llevando el concepto de conocimiento a un nuevo nivel y transformándolas de difusoras de información a creadores de conocimiento, un papel que siempre había existido, pero no necesariamente basado en la tecnología.

Bibliotecas públicas

El movimiento maker en bibliotecas comenzó en las bibliotecas públicas, le siguió su ubicación en las bibliotecas K-12 y universitarias. Naturalmente, las bibliotecas públicas fueron algunas de las primeras instituciones en crear makerspaces.

La biblioteca pública lleva tiempo utilizando iniciativas impulsadas por los usuarios. Las bibliotecas públicas fueron las primeras en ofrecer libros electrónicos y han sido históricamente un lugar preferido para probar las nuevas tecnologías y ver cómo las adoptan los usuarios de las bibliotecas. Las bibliotecas públicas han creado nuevos puestos y departamentos para gestionar los retos generados por un público impulsado por la tecnología, siendo las primeras en abordar cómo estos cambios afectarían al público y a sus servicios y su estructura.

Bibliotecas escolares

Las bibliotecas K-12 tuvieron diferentes razones para reinventar sus bibliotecas con la incorporación del makerspace. El número de bibliotecas escolares ha disminuido considerablemente. Los administradores de la educación son inconstantes con sus bibliotecas. Los presupuestos son ajustados y hemos asistido a muchos recortes en los fondos disponibles para las bibliotecas escolares. A diferencia de las bibliotecas públicas, muchas escuelas conciben la tecnología como recurso diferente de su biblioteca. Las escuelas buscaban a tecnólogos educativos con experiencia y a menudo no veían el potencial de que formaran parte de su biblioteca. El espacio de creación (makerspace) empezó a a cambiar la forma de ver el papel de nuestros especialistas en medios escolares. Quién mejor que nuestros especialistas en medios escolares, con su conocimiento del plan de estudios y la tecnología, para crear un entorno en el que los estudiantes puedan expandir su imaginación y el profesorado pueda incorporar nuevas formas de enseñanza? Los apretados horarios del profesorado a menudo dificultan su voluntad de incorporar estas nuevas formas de aplicar los conocimientos, pero el makerspace, junto con la formación de los especialistas en medios escolares, ha facilitado mucho el trabajo.

Bibliotecas universitarias

Puede que las bibliotecas universitarias hayan sido las últimas en llegar, pero los avances que han han hecho han sido asombrosos. Cuando se combinan los espacios de creación con la investigación y educación a este nivel, no puedes evitar estar expuesto a estudiantes y profesores cuyas producciones son innovadoras. Por supuesto, la idea de incorporar el makerspace al mundo académico no fue fácil de vender. Convencer al profesorado y a los que la biblioteca podría desempeñar un papel más importante en sus cursos y cambiar la forma de enseñar llevó tiempo y requirió que las bibliotecas universitarias proporcionaran una evaluación de cómo se alinearía con los planes de estudio. En muchos casos de la biblioteca y requería personal adicional, lo cual no es fácil de proporcionar en el mundo académico. Al igual que en el caso de las bibliotecas K-12, las bibliotecas universitarias tuvieron que demostrar cómo los makerspaces mejorarían el aprendizaje de los estudiantes y apoyarían el plan de estudios sin suponer una carga para un profesorado ya muy cargado. Vender Los bibliotecarios, como formadores en tecnología y con conocimientos sobre el plan de estudios y la investigación fue un paso positivo hacia la aceptación del makerspace.

¿En qué punto nos encontramos hoy? En la actualidad, disponemos de una gran cantidad de información a la que acudir; sin embargo, la recopilación de datos es extremadamente escasa. Los datos que se han recogidos sobre los makerspaces muestran que están prosperando. Más adelante en este capítulo veremos los cambios en la recopilación de datos necesarios para abordar adecuadamente lo que hacemos y cómo nos financiamos.