Guía práctica para la alineación internacional de la gestión de datos de investigación – Edición ampliada

“Practical Guide To The International Alignment Of Research Data Management – Extended Edition”, Science Europe 2021

Texto completo

Lanzado en 2019, y tras de su aceptación exitosa por muchas organizaciones, la edición extendida presenta una nueva versión para facilitar la evaluación de un plan de gestión de datos (DMP). La guía también presenta los requisitos básicos para los DMP, los criterios para la selección de repositorios confiables y una guía para que los investigadores cumplan con los requisitos organizacionales.

Science Europe trabajará para promover estos requisitos a fin de garantizar que sean aceptados por el mayor número posible de partes interesadas.