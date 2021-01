Aplicación de políticas de gestión de datos de investigación en toda Europa: Experiencias de las organizaciones miembros de Science Europe.

Implementing Research Data Management Policies Across Europe: Experiences from Science Europe Member Organisations. Science Europe, 2020

¿Tu organización quiere desarrollar requisitos para los planes de gestión de datos (DMP) o actualizar los existentes? Echa un vistazo a nuestra última publicación para saber cómo hacerlo en tres pasos.

El 29 de enero de 2019, Science Europe publicó su ‘Practical Guide to the International Alignment of Research Data Management’ (the RDM Guide) que ha sido adoptada por varios SE MOs.

Basándose en sus experiencias, esta publicación presenta sus enfoques en el desarrollo e implementación de los requisitos del DMP. Explora los retos a los que se enfrentan los investigadores, sus instituciones de origen y las organizaciones de financiación, tanto durante como después de la aplicación de las nuevas políticas, y proporciona ejemplos sobre cómo se puede apoyar a los investigadores en sus esfuerzos de RDM.