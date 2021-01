Reproducibilidad de los resultados científicos en la Unión Europea

Reproducibility of scientific results in the EU: Scoping report. European Commission, 2020

En el presente informe se examina la cuestión de la reproducibilidad de los resultados científicos, sobre la base de un examen sobre el terreno y de un seminario de expertos sobre la oportunidad de adoptar medidas de política en Europa. Como tal, tiene por objeto aumentar la comprensión de la Comisión Europea sobre la falta de reproducibilidad en Europa, y ayudar a diseñar una respuesta adecuada en el contexto de la investigación y la innovación de la UE.

En el informe se identifican las principales cuestiones emergentes en materia de reproducibilidad; se basa en la opinión claramente marcada de los expertos (en cursiva), tal como se desprende del seminario de estudio. Las recomendaciones concretas sobre las posibles medidas que podría adoptar la Comisión Europea figuran en “Recuadros de Acción” separados.

En general, el informe introduce el concepto de reproducibilidad como un continuo de prácticas. Se postula que la reproducibilidad de los resultados tiene valor tanto como mecanismo para garantizar una buena ciencia basada en afirmaciones veraces, como para impulsar nuevos descubrimientos e innovaciones. En las secciones se incluye una definición de trabajo que favorece la formulación de políticas y, por lo tanto, delimita el alcance del tema. A continuación, el informe examina las recientes afirmaciones sobre la creciente falta de reproducibilidad de la ciencia moderna, que algunos califican de “crisis de reproducibilidad”. Se exploran los principales rasgos y causas subyacentes de la falta de reproducibilidad, incluidos el sesgo, el diseño experimental y las estadísticas deficientes, las cuestiones relacionadas con la presentación de informes científicos, la cultura de la investigación, los factores relacionados con la carrera profesional y la economía.

Por último, en el informe se examinan las actividades recientes de los científicos, los financiadores de la investigación y las editoriales que tienen por objeto mitigar la falta de reproducibilidad; y se cataloga una serie de posibles remedios a la falta de reproducibilidad tal como se encuentran en la literatura. En el informe se ofrece asesoramiento concreto para la adopción de medidas de política que puedan aumentar la reproducibilidad en tres esferas clave de la investigación y la innovación de la Unión Europea, concretamente las directrices; el sistema de subvenciones para la investigación; y la formación y las carreras.