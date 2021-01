Infraestructuras de investigación europeas para un futuro más inteligente

“European Research Infrastructures for a smarter future” Conference will be held on May 15th 2020

Texto completo

Las infraestructuras de investigación son elementos clave para proporcionar los datos y servicios para que los científicos europeos realicen investigaciones de vanguardia en una variedad de campos científicos y para que las empresas europeas desarrollen nuevos productos y servicios.

Ellos fomentan el desarrollo de nuevos tipos de materiales que permitan su análisis hasta nivel molecular y pruebas en condiciones extremas. Permiten el desarrollo de tecnologías modernas para la explotación de diversas fuentes de energía, desarrollando nuevas tratamientos para enfermedades, o hacer nuestras ciudades más habitables. Nos dan herramientas para entender mejor nuestro universo, nuestro planeta y a nosotros mismos como humanos. Nuestras inversiones compartidas en infraestructuras de investigación en las últimas décadas han nos equipó con algunas de las instalaciones más avanzadas y sofisticadas del mundo. Ahora es vital aprovechar todo el potencial de estas infraestructuras para hacer frente a complejas preguntas y servir más eficazmente a la industria, para contribuir a la educación y el empleo y para mejorar la vida de los ciudadanos. Necesitamos un enfoque más fuerte en la dirección y la sociedad impacto de nuestras inversiones compartidas.

El objetivo general de la conferencia era explorar el potencial de la industria europea Infraestructuras de investigación para tener un impacto significativo en la estrategia europea y determinar las formas en que esto podría lograrse. El resultado de este evento de alto nivel dio un nuevo impulso a la infraestructura de investigación europea política, apoyando la plena realización del potencial del Espacio Europeo de Investigación para impulsan los cambios necesarios en nuestra economía y sociedad.