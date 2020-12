Las encuestas y las entrevistas en la evaluación de bibliotecas

Broadbent, Dan. Not Another Survey! Use Interviews Instead to Understand Needs in Your Library. Library Leadership and Management

Vol. 35 No. 1 (2020). DOI 10.5860/llm.v35i1.7447

La evaluación en las bibliotecas es una parte esencial de la gestión de los recursos de la biblioteca para satisfacer las necesidades de los usuarios y las partes interesadas. Este artículo analiza las ventajas y desventajas de dos metodologías de evaluación, encuestas y entrevistas, en particular en lo que respecta a las bibliotecas.