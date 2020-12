La ética en la investigación científica: un examen de los principios éticos y de los temas emergentes.

Weinbaum, Cortney, Eric Landree, Marjory S. Blumenthal, Tepring Piquado, and Carlos Ignacio Gutierrez Gaviria, Ethics in Scientific Research: An Examination of Ethical Principles and Emerging Topics. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2019.

Texto completo

La ética de la investigación científica varía según la disciplina y el país, y este análisis trató de comprender esas variaciones. El objetivo de este proyecto era proporcionar a los investigadores, funcionarios gubernamentales y otras personas que crean, modifican y aplican la ética en la investigación científica en todo el mundo una comprensión de cómo se crea, supervisa y aplica la ética a través de las disciplinas científicas y a través de las fronteras internacionales. Los autores revisaron la literatura de todas las disciplinas científicas y realizaron entrevistas con expertos en los Estados Unidos, Europa y China. La investigación tuvo dos motivaciones: 1) informar a los investigadores y patrocinadores que se dedican a la investigación en las disciplinas científicas emergentes y que pueden enfrentarse a nuevos desafíos éticos, y 2) informar a los patrocinadores de la investigación -incluidos los funcionarios gubernamentales- que desean fomentar la investigación ética sin alentar involuntariamente a los investigadores a proseguir sus investigaciones en otras jurisdicciones.

Este análisis permitió comprender qué ética es común a todas las disciplinas, cómo puede variar geográficamente esa ética y cómo los temas emergentes están configurando la ética futura. Los autores se centraron en la ética de la investigación científica y en la forma en que se lleva a cabo la investigación, más que en la forma en que se aplica la investigación. Esta distinción excluyó de esta investigación un análisis de las llamadas aplicaciones de “doble uso” para fines militares.