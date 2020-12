La Red Cultural

Küpper, J. (2018). [e-Book] The Cultural Net, De Gruyter.

Texto completo

El enfoque teórico básico que aquí se describe, que consiste en una teoría de redes de producción cultural (específicamente literaria). El área principal de ejemplificación de los supuestos teóricos, el drama europeo moderno temprano, fue escogido de acuerdo con uno de mis principales campos de especialización. A lo largo de los años en los que pude dedicarme a este proyecto -para el que creamos el nombre de “DramaNet”- me beneficié enormemente del trabajo con los miembros de mi equipo, que me introdujeron en las ramificaciones de las cuestiones relativas al campo de la ejemplificación que hasta entonces no conocía. En el presente libro se hará referencia a sus publicaciones siempre que ello se indique de acuerdo con las normas de la ética académica; a fin de proporcionar alguna orientación, caracterizaré brevemente los marcos temáticos y metodológicos de los diversos estudios más especializados resultantes de los esfuerzos del equipo de investigación en la última sección del capítulo “Esbozo del argumento”.

