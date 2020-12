Estado de los Datos Abiertos 2020

Science, Digital; Hahnel, Mark; McIntosh Borrelli, Leslie; Hyndman, Alan; Baynes, Grace; Crosas, Merce; et al. (2020): The State of Open Data 2020. Digital Science. Report. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13227875.v2

The State of Open Data examina las actitudes y experiencias de los investigadores que trabajan con datos abiertos, compartiéndolos, reutilizándolos y redistribuyéndolos.

La encuesta de este año recibió alrededor de 4.500 respuestas de la comunidad de investigadores y se centró adicionalmente en las prácticas de investigación tras la pandemia de COVID-19. En ella se preguntaba a los investigadores cómo estaba repercutiendo la pandemia en su capacidad de llevar a cabo investigaciones, y sus opiniones sobre la reutilización de los datos y la colaboración.

Entre las principales conclusiones de COVID-19 figuran las siguientes: