Bibliotecas: Diversidad, equidad e inclusión

“Diversity, Equity, and Inclusion” Research Library Issues, no. 301 (2020)

Texto completo

La primavera de 2020 nos enfrentó a desafíos sin precedentes, con un descontento global, pandémico y social iniciado por las muertes de ciudadanos. La influencia de los acontecimientos ha dado lugar a un nuevo nivel de conciencia y a un nuevo vocabulario para esas cuestiones, así como a disparidades en el tratamiento de la salud y los resultados para las comunidades de color, o el concepto de racismo sistémico, estas realidades y taxonomías se han estudiado y escrito durante generaciones.

Y aunque los acontecimientos actuales y los climas políticos y sociales contemporáneos pueden dar lugar a una nueva comprensión de las áreas de investigación sociológica, como la teoría de la traza crítica, la pregunta eterna de muchos profesionales bienintencionados de la biblioteca, los archivos y otros patrimonios culturales y de muchos sectores es: “¿Cuáles son las consecuencias para nuestras comunidades de práctica? “En otras palabras, ¿cómo son estos temas relevantes para nuestra profesión? Y ¿cómo se reflejan estos principios en los valores y misiones de las bibliotecas, archivos, museos e instituciones similares? Los temas y asuntos, sin embargo, siguen siendo pertinentes, con perspectivas de ofrecer tanto aplicaciones prácticas de las teorías y prácticas existentes y emergentes, como también reflexiones inspiradoras.

Contenidos:

Puente, Mark A. “Introduction.” Research Library Issues, no. 301 (2020): 3–5. https://doi.org/10.29242/rli.301.1.

Moreno, Teresa Helena, and Jennifer M. Jackson. “Redefining Student Success in the Academic Library: Building a Critically Engaged Undergraduate Engagement Program.” Research Library Issues, no. 301 (2020): 6–25. https://doi.org/10.29242/rli.301.2.

Puente, Mark A., Twanna Hodge, Maha Kumaran, and Jeff Witt. “How a Global Pandemic and Racial Unrest Are Impacting Diversity, Equity, and Inclusion Work in Research Libraries.” Research Library Issues, no. 301 (2020): 26–42. https://doi.org/10.29242/rli.301.3.

Deards, Kiyomi, and Mark A. Puente. “Improving Diversity, Equity, and Inclusion in Libraries: Programs and Methodologies to Consider.” Research Library Issues, no. 301 (2020): 43–70. https://doi.org/10.29242/rli.301.4.