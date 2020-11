Dimensiones ahora incluye más de 8 millones de conjuntos de datos

Dimensions now includes more than 8 million datasets

NOVEMBER 24, 2020

A principios de este año, se agregaron conjuntos de datos a todas las versiones de Dimensions como un nuevo tipo de contenido. Dado que hoy en día muchos financiadores a nivel mundial exigen la publicación de resultados no tradicionales, como conjuntos de datos, este fue un gran paso adelante para obtener una imagen completa de la investigación, todo vinculado dentro de una plataforma.

El primer lote que se lanzó en enero de 2020 contenía aproximadamente 1,5 millones de conjuntos de datos, en estos dias se amplió la cantidad de conjuntos de datos en Dimensions a 8,1 millones . De estos, 2 millones están vinculados a publicaciones identificadas.

El primer lote incluía conjuntos de datos de Figshare, datos de Dryad, Zenodoo, Pangea y Mendeley. Ahora se han incluido conjuntos de datos de aproximadamente 900 repositorios de DataCite .

DataCite es una organización líder mundial sin fines de lucro que proporciona identificadores persistentes (DOI) para datos de investigación y otros resultados de investigación. Sus miembros incluyen centros de datos, bibliotecas, agencias gubernamentales y universidades de investigación de más de 42 países.

Tener un gran volumen de conjuntos de datos incluidos en Dimensions ofrece una gran cantidad de posibilidades de descubrimiento, creación de perfiles y análisis.

Los gestores y editores de investigación podrán utilizar los conjuntos de datos en análisis de tendencias y de impacto, y los usuarios de Dimensions que trabajen en I + D corporativo podrán enriquecer sus análisis de campo.