Las 10 principales tecnologías emergentes de 2020

Top 10 Emerging Technologies 2020. World Economic Forum, 2020

Texto completo

Estas son las tecnologías más interesantes que surgieron en 2020 y, según los expertos, las que tienen el mayor potencial para transformar positivamente la sociedad y la industria. ¿Qué oportunidades abrirán, qué riesgos potenciales plantearán? Pronto podremos usar nuestros teléfonos inteligentes para detectar trastornos respiratorios, depresión, Parkinson, Alzheimer, autismo y otras condiciones. Los motores eléctricos de los aviones no sólo podrían eliminar las emisiones directas de carbono, sino también reducir los costos de combustible hasta un 90%, el mantenimiento hasta un 50% y el ruido en casi un 70%.

Los avances tecnológicos siempre han sido agentes clave de cambio en la forma en que trabajamos, interactuamos y vivimos. Durante las dos últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un ritmo de innovación tecnológica sin precedentes en todos los campos, desde la informática y la inteligencia artificial hasta la biotecnología y la nanotecnología. Estas tecnologías tienen el potencial de ayudarnos a resolver algunos de nuestros desafíos globales más urgentes, pero también plantean riesgos significativos, si se usan y gestionan mal.

Hay muchos retos mundiales importantes, pero ninguno más apremiante en 2020 que los de la salud mundial y el cambio climático. No debería sorprender al lector que la mayoría de las tecnologías identificadas este año por los expertos ofrezcan soluciones a estos dos desafíos.

En el ámbito de la atención sanitaria, se observan importantes avances en áreas que pueden ayudar a diagnosticar y tratar las enfermedades con mayor precisión y eficiencia, desde el uso de nuestros dispositivos inteligentes para diagnosticar precozmente el Parkinson y el Alzheimer, y la creación de órganos virtuales en lugar de reales para el diagnóstico, hasta la digitalización de grandes cantidades de material genético -como un virus- para luego poder reproducirlo físicamente y manipularlo. Los avances en los dispositivos médicos llamados microagujas también prometen aumentar el alcance mundial de las vacunas y disminuir los riesgos de transmisión de enfermedades.

En cuanto al cambio climático, hemos sido testigos de importantes avances tecnológicos que pueden ayudarnos a reducir nuestra huella de carbono mundial, desde el uso de la energía solar para convertir los residuos de dióxido de carbono en materiales valiosos, y la fabricación de cemento con emisiones de carbono reducidas, hasta la posibilidad de producir hidrógeno sin utilizar energía de combustibles fósiles, sino utilizando el exceso de electricidad. Además, el sector de la aviación ha estado dando pasos importantes que permitirán a la industria utilizar motores eléctricos, que reducen masivamente las emisiones de carbono y los costos de combustible.

Por último, se han producido algunos avances interesantes en las tecnologías digitales que prometen cambiar muchas industrias, así como nuestra vida cotidiana. La realidad aumentada y la realidad virtual ya están empezando a encontrar su espacio en el lugar de trabajo y en nuestra vida cotidiana, pero la informática espacial llevará estas capacidades un paso más allá, permitiéndonos digitalizar objetos físicos que se conectan a través de la nube, y que luego afectan al mundo físico a través de nuestros dispositivos inteligentes. Además, nuevos tipos de sensores (sensores cuánticos), están permitiendo numerosas aplicaciones, desde recibir sistemas de alerta temprana para la actividad volcánica y los terremotos hasta la monitorización de la actividad cerebral en tiempo real.

Las 10 tecnologías más importantes para hacer la lista son:

Pacientes virtuales

Los pacientes virtuales, en lugar de humanos vivos, podrían hacer ensayos de vacunas más rápidas y baratas. Esta tecnología reduciría significativamente el número de sujetos humanos necesarios para la experimentación.

Micróneas para inyecciones y pruebas indoloras

Estas diminutas agujas prometen inyecciones sin dolor y análisis de sangre. Las microagujas no tocan las terminaciones nerviosas. Dado que el proceso no requiere de un equipo costoso o de mucha capacitación, pueden ser utilizadas en áreas que normalmente no reciben tecnologías médicas de punta.

Síntesis de todo el genoma

La síntesis del genoma completo transformará la ingeniería celular. La capacidad de escribir nuestro genoma ayudará inevitablemente a los médicos a curar enfermedades genéticas.

Medicina digital

La medicina digital es una colección de aplicaciones que detectan y controlan la salud mental y física de los pacientes. Estas aplicaciones y bots pueden mejorar la medicina tradicional y proporcionar apoyo a los pacientes con acceso limitado a la atención médica.

Aviación eléctrica

Los motores de propulsión eléctrica eliminarían las emisiones directas de carbono. Esta tecnología también podría reducir los costos de combustible hasta un 90%, el mantenimiento hasta un 50% y el ruido hasta casi un 70%. Actualmente, hay unos 170 proyectos de aviones eléctricos en marcha.

Cemento de bajo carbono

El hormigón, el material más utilizado por el hombre, da forma a gran parte de nuestro mundo construido. Si la producción de cemento fuera un país, sería el tercer mayor emisor después de China y los EE.UU. Los investigadores están trabajando en enfoques de bajo carbono cambiando la formula, usando diferentes materiales y utilizando tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.

Química impulsada por el sol

Este enfoque utiliza la luz solar para convertir los residuos de dióxido de carbono en productos químicos necesarios fabricados a partir de combustibles fósiles. Este enfoque podría reducir las emisiones de dos maneras: utilizando gas no deseado como materia prima y utilizando la luz solar como fuente de energía en lugar de los combustibles fósiles.

Hidrógeno verde

Los métodos actuales de producción de hidrógeno no son ambientalmente eficientes. El hidrógeno verde, producido por electrólisis, no tiene ningún subproducto, a diferencia de los procesos actuales. El hidrógeno verde podría transformar las industrias que requieren un combustible de alta energía.

Computación espacial

La “computación espacial” reunirá aplicaciones de realidad y sensores para facilitar las interacciones hombre-máquina y máquina-máquina a un nuevo nivel. Combina estas capacidades y controla los movimientos e interacciones de los objetos, permitiendo a una persona navegar por el mundo digital y físico.

Sensores cuánticos

Los sensores cuánticos permiten la utilización de vehículos autónomos que pueden “ver” en las esquinas, sistemas de navegación submarina, sistemas de alerta temprana para la actividad volcánica y los terremotos, y escáneres portátiles que vigilan la actividad cerebral de una persona durante la vida diaria.