Tejedor, Santiago; Gramsch Silva, Catalina; Lezaeta Marín, Millaray; [et al.]. Censurados : historias que no pudieron callar. Bellaterra: Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals ; Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació, 2020. 240 pag. ISBN 978-84-121566-7-6.

Texto completo

Los estudiantes del Máster oficial de Periodismo e Innovación de contenidos digitales del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UAB presentan su libro Censurados: Historias que no pudieron callar, elaborado en el marco de la asignatura Estrategia digital y posicionamiento de contenidos digitales, bajo la dirección del profesor Santiago Tejedor. El libro recoge más de una veintena de entrevistas a periodistas iberoamericanos que han sufrido censura. Censurados: Historias que no pudieron callar presenta entrevistas a periodistas de todo Iberoamérica que han sufrido censura. El exilio durante gobiernos militares o democráticos hasta la violencia física o el asesinato de colegas son algunas de los problemas que estos periodistas han tenido que atravesar para contar historias, transmitir ideas o difundir información sensible. Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela son los países que dan forma a las historias recogidas en el libro. Los estudiantes entrevistaron a una veintena de periodistas para conocer sus historias “censuradas” y su visión sobre esta problemática y los retos que introduce el periodismo. El libro ha sido elaborado por los alumnos del Master en Periodismo e Innovación en contenidos digitales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), bajo la dirección de Santiago Tejedor, profesor, investigador y director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la UAB. Junto a las entrevistas a periodistas de diferentes países de Iberoamérica, este material cuenta con un prólogo de Pere Ortín, creador del “Periodismo Dadá” y director del Magazine Altaïr. También cuenta con una ilustración del caricaturista ecuatoriano Roque Maldonado y de una colección de collages del creador chileno José Manuel Vilches.