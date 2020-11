Factores facilitadores clave en redes de investigación eficaces y sostenibles

OMS / TDR. Key enabling factors in effective and sustainable research networks Findings from a qualitative research study. Washington: OMS, 2016

Este informe describe los hallazgos de un estudio de investigación cualitativa sobre redes de investigación en salud. Identificó varias ventajas en el establecimiento o mantenimiento de redes:

para el participante individual: desarrollo de capacidades, aprendizaje entre pares, intercambio de conocimientos y prueba de ideas con otros que trabajan en situaciones similares; y

para la institución: proporcionar un perfil, crear una masa crítica de organizaciones que se considera que trabajan juntas.

Los desafíos incluyen: falta de compromiso institucional e individual; la falta de un marco de resultados común (que vincule la visión con los pasos planificados y prácticos); falta de actividades conjuntas entre los miembros; falta de alineación entre la financiación y los ciclos de la red; y la falta de interés de los donantes para financiar la infraestructura.

Los factores propicios para redes eficaces y sostenibles incluyen: objetivos compartidos entre los miembros de la red; estructuras de gobernanza claras; liderazgo / campeones fuertes; recursos sostenidos (infraestructura, humanos y financieros); y soporte de comunicaciones efectivo (para comunicaciones dentro y fuera de la red).

La sostenibilidad de la red también tiene una dimensión temporal vinculada a factores que incluyen recursos, relaciones y relevancia.

Al centrarse en los factores facilitadores y los desafíos, las organizaciones e instituciones interesadas en establecer o apoyar redes pueden garantizar el desarrollo de redes eficaces y sostenibles