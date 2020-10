¿Qué son las calles de juego? Implementación de las calles de juego en comunidades y bibliotecas

“How to Host Play Streets at the Library,” presenters Noah Lenstra. September 30 – 2020 Association for Rural and Small Libraries Conference

Presentación

“Play Streets” es un programa que empodera a las comunidades de San Francisco para transformar una calle en un espacio abierto accesible y sin automóviles de manera regular para que disfruten los niños, las personas mayores y los vecinos.

“Play Streets” son intervenciones basadas en lugares que implican el cierre temporal de calles para crear lugares seguros y oportunidades gratuitas para la actividad física, son una excelente manera de involucrar a los jóvenes y las familias, hacer que las personas se activen y promover las conexiones comunitarias.

Las calles de juego temporales (o sesiones de “juego”) permiten que los niños jueguen libremente, sin juegos o actividades organizadas. En la práctica, esto significa que los niños andan en bicicleta, se deslizan, patinan, saltan, juegan a la rayuela, patean una pelota e inventan juegos. El programa involucra a los niños y las familias, es asequible y se puede agregar fácilmente a eventos existentes, como la lectura de verano.

Play Streets

Con el permiso del ayuntamiento y el consenso general de los vecinos, los residentes cierran legalmente la carretera al tráfico mediante el uso de señales y conos de “Carretera cerrada” u otras barreras, como contenedores con ruedas. Los residentes aún tienen acceso para vehículos y pueden dejar sus autos estacionados en la carretera. Los animadores voluntarios (generalmente residentes) se colocan en cada extremo de la calle y detienen a cualquier vehículo en movimiento para mantener el espacio seguro.

Los objetivos de esta propuesta son jugar en las calles, lo que proporciona a los niños la oportunidad de jugar, ser activos y hacer amigos en su calle, al mismo tiempo que construyen una comunidad y fomentan la ciudadanía activa . Además de estos beneficios inmediatos, pueden ayudar a lograr un cambio cultural a más largo plazo , donde las calles sean más seguras y amigables y es más normal que los niños jueguen.

Este modelo fue desarrollado por primera vez por padres (cofundadores de Playing Out) en una calle de Bristol en 2009 y ahora ha sido adoptado por cientos de comunidades de la calle en todo el Reino Unido, y más allá, con el apoyo de ayuntamientos y organizaciones locales.

La guía proporciona orientación y recomendaciones a grupos comunitarios, escuelas, instituciones religiosas u otras organizaciones sobre cómo planificar y montar una calle de juegos en comunidades rurales con base en la experiencia de primera mano de los socios comunitarios. en las zonas rurales de Maryland, Carolina del Norte, Oklahoma y Texas.

La guía también incluye ejemplos y comentarios de organizaciones que organizaron Play Streets en comunidades rurales, incluidos los desafíos que enfrentaron y superaron, así como recursos como plantillas de anuncios.

RECURSOS

The Guide to Implementing Play Streets in Rural Communities. PARC, 2020

Texto completo

Pautas del programa Play Streets 2018

Pautas para los solicitantes de la ciudad para el programa Play Streets.