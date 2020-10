Libraries Transforming Communities: Focus on Small and Rural Libraries – Guidelines. American Library Association (ALA), 2020

Libraries Transforming Communities (LTC): Focus on Small and Rural Libraries es una iniciativa de la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) que tiene por objeto proporcionar recursos y oportunidades de participación comunitaria específicos para las necesidades de los bibliotecarios que prestan servicios a las comunidades pequeñas y rurales.

Hoy en día, las bibliotecas están sirviendo a sus clientes de maneras nuevas y a través de la participación comunitaria. La participación comunitaria es el proceso de trabajar en colaboración con los miembros de la comunidad -ya sean usuarios de la biblioteca, residentes, profesores, estudiantes u organizaciones asociadas- para abordar cuestiones para el mejoramiento de la comunidad. Como líderes del aprendizaje permanente, las bibliotecas son un lugar para saciar la curiosidad, acceder a la tecnología y explorar nuevas ideas, aficiones y carreras. Cada vez más, las bibliotecas también ofrecen a los usuarios espacios virtuales y físicos acogedores para reunirse con sus vecinos para discutir y resolver cuestiones importantes.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de ALA para preparar a los trabajadores de las bibliotecas para el importante papel de las mismas en un futuro próximo. La iniciativa se ofrece en asociación con Association for Rural & Small Libraries (ARSL). y cuenta con el apoyo del Institute of Museum and Library Services (IMLS).

Esta iniciativa refuerza el papel de las bibliotecas que prestan servicios a las comunidades pequeñas y rurales, proporcionando un desarrollo profesional que apoya la facilitación de las conversaciones con los miembros de la comunidad y las partes interesadas durante esta época de gran necesidad y crisis generalizada.