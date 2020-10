Patrimonio cultural y bienes comunes

Lekakis, S. (2020). [e-Book] Cultural heritage in the realm of the commons, Ubiquity Press.

El patrimonio cultural fue inventado en el ámbito de los estados-nación, y desde un primer momento se consideró un bien público, encargado de narrar las acciones históricas de los antepasados, en nombre de sus descendientes. Hoy en día, tal y como lo plantea la narrativa neoliberal, es en beneficio de estos ciudadanos que pagan impuestos que la lógica de la privatización del sector del patrimonio ha ido aumentando en las últimas décadas, para cubrir sus necesidades en nombre de la responsabilidad social y otras visiones truncadas del estado de bienestar. Lo hace considerando a Grecia como un estudio de caso, últimamente un campo de batalla de medidas de austeridad duras y experimentales, pero también de inspiradora movilización y erudición de las bases, que actualmente está floreciendo para defender el derecho de las comunidades a disfrutar, gestionar en colaboración y co-crear bienes por el pueblo, para el pueblo.

Dado que el patrimonio cultural -y la cultura en general- se combina apresuradamente con otros bienes y servicios en diversos argumentos a favor y en contra de su carácter público, este volumen invita a varios expertos a debatir sus puntos de vista sobre su campo de especialización y a reflexionar sobre el tema general: ¿Puede considerarse el patrimonio cultural como un bien común? En caso afirmativo, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes en relación con la teoría, la práctica y la gestión del patrimonio? ¿Qué podemos aprender de otros recursos públicos con una historia más larga en la interpretación y la gestión basada en los bienes comunes u orientada al mercado? ¿Puede un enfoque de patrimonio común permitirnos imaginar y empezar a trabajar hacia un futuro mejor, más inclusivo y significativo para el patrimonio?