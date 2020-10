Errores de cita en las revistas de ciencias generales: una tasa de error total del 25%

Smith, Neal ; Cumberledge, Aaron. “Quotation Errors in General Science Journals” Proceedings of the Royal Society A October 2020 Volume 476 Issue 2242

Debido a la naturaleza incremental de los descubrimientos científicos, la escritura científica requiere una amplia referencia a los escritos de otros. La exactitud de estas referencias es vital, pero se producen errores. Estos errores se llaman “errores de cita”. Este artículo presenta la primera evaluación de los errores de cita en revistas de ciencia general de alto impacto. Se examinaron un total de 250 citas aleatorias. Las proposiciones citadas se compararon con los materiales de referencia para verificar si las proposiciones podían ser corroboradas por esos materiales. El estudio encontró una tasa de error total del 25%. Este resultado se corresponde con las tasas de error encontradas en estudios similares en otros campos académicos. Además, se ofrecen varias sugerencias que pueden ayudar a disminuir estos errores y hacer que estudios similares sean más factibles en el futuro.