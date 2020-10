La importancia de la difusión de la investigación más allá del ámbito académico

Margaret Merga ; Shannon Mason. Researchers are expected to share their research beyond academia but they need support from universities to do so. LSE

October 7th, 2020

Texto completo

Desde hace mucho tiempo se espera que los investigadores compartan sus investigaciones en el ámbito académico, normalmente a través de textos académicos de alto impacto y revisados por pares. Pero cada vez hay más razones para que los investigadores busquen compartir sus hallazgos más allá de la academia, incluso si trabajan en espacios que no necesariamente enfatizan la importancia de esta transmisión de la investigación.

Las universidades recurren cada vez más a la industria y a la administración para invertir en investigación a medida que otras fuentes escasean. Demostrar que la investigación realizada en una institución ha ayudado a estos posibles financiadores es ventajoso para obtener más financiación. De este modo, la mayoría de los organismos financiadores exigen que los investigadores demuestren un compromiso claro de compartir sus conclusiones en sus solicitudes de financiación.

Además, en los últimos tiempos las revistas académicas solicitan que los investigadores hagan comunicados de prensa con los hallazgos encontrados. De este modo, los editores académicos parecen valorar cada vez más los méritos de compartir la investigación académica más allá de la academia.

Por ello, los investigadores deben planificar estrategias de difusión de sus logros desde el principio y revisar sus planes de difusión con frecuencia, aunque es cierto que no todas las investigaciones tienen un valor de transmisión inmediato, en el caso de las investigaciones que sí tienen un valor claro o potencial para los usuarios finales más allá del ámbito académico debe potenciarse la comunicación pública.

Sin embargo, si las universidades quieren que sus investigadores compartan sus conclusiones y se comprometan con públicos más allá del ámbito académico, tendrán que aumentar su apoyo a estas actividades.