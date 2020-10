Estudio de la velocidad de acumulación de datos altmétricos rastreados por Altmetric.com

Fang, Z., Costas, R. Studying the accumulation velocity of altmetric data tracked by Altmetric.com. Scientometrics 123, 1077–1101 (2020). https://doi.org/10.1007/s11192-020-03405-9

Este artículo investiga la velocidad de acumulación de evidencias de 12 fuentes de datos de Altmetric.com. La fecha de creación del DOI registrada por Crossref y la fecha de publicación del evento altmetric rastreada por Altmetric.com se combinan para reflejar los patrones de acumulación de datos altmetric a lo largo del tiempo y para comparar la velocidad de acumulación de datos de varias fuentes de datos a través de tres indicadores propuestos, incluido el índice de velocidad, la mitad altmetric – vida y retardo de tiempo altmetric.

Los resultados muestran que las fuentes de datos altmétricas exhiben diferentes velocidades de acumulación de datos. Algunas fuentes de datos altmetric han acumulado datos muy rápidamente durante los primeros días después de la publicación, como Reddit, Twitter, News, Facebook, Google+ y Blogs. En el espectro opuesto, los resultados de la investigación están a un ritmo relativamente lento en la acumulación de datos en algunas fuentes de datos, como documentos de políticas, revisión por pares, preguntas y respuestas, Wikipedia, video y F1000Prime.

Data source N (publications) N (altmetric events) Coverage (%) Intensity Twitter 2,157,556 14,853,823 90.2 6.9 Facebook 545,370 1,375,880 22.8 2.5 News 224,036 1,037,719 9.4 4.6 Blogs 200,784 360,736 8.4 1.8 Google+ 84,754 216,787 3.5 2.6 Wikipedia 75,693 106,917 3.2 1.4 Policy documents 56,296 73,523 2.4 1.3 F1000Prime 39,981 48,517 1.7 1.2 Reddit 31,726 43,805 1.3 1.4 Peer review 20,783 33,599 0.9 1.6 Video 12,918 18,643 0.5 1.4 Q&A 2369 2474 0.1 1.0 Table 2 General presence of altmetric data for the dataset

El grado de velocidad de la mayoría de las fuentes de datos altmétricas también cambia según el tipo de documento, los campos temáticos y los temas de investigación. El tipo de revisión es más lento en recibir menciones altmétricas que el artículo, mientras que el material editorial y la carta suelen ser más rápidos. En general, la mayoría de las fuentes de datos altmétricas muestran valores de velocidad más altos en los campos de Ciencias Físicas e Ingeniería y Ciencias de la vida y de la tierra . Dentro de cada campo, también existen algunos temas de investigación que atraen la atención social más rápido que otros.