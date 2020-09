¿Por qué establecer colaboraciones entre FabLabs y bibliotecas públicas?

Introducing the Public Library Innovation Exchange (PLIX)

Public libraries and the MIT Media Lab are kindred spirits. Together, we hope to design new programs for libraries around the country.

Ver noticia

The Public Library Innovation Exchange (PLEX) construye colaboraciones entre los investigadores del Media Lab y las bibliotecas públicas de los EE.UU. El proyecto está apoyado por la Fundación Knight y tiene tres componentes:

Intercambios de residencia, entre el personal de la biblioteca pública con un investigador del FabLab para trabajar juntos en un proyecto. Cada socio del equipo viajará a la institución del otro socio para una breve residencia, para permitir un trabajo en profundidad, co-diseño y desarrollo.

Un sitio web público, donde se alojan recursos para ayudar a las bibliotecas a implementar proyectos creados en el FabLabs. Esto incluirá guías de instrucciones y kits dirigidos específicamente a las implementaciones de las bibliotecas públicas.

Una serie de eventos en línea y lugares de reunión virtuales para bibliotecarios e investigadores del Fablab, para demostrar las herramientas y proporcionar un foro para la conversación y la generación de ideas. El objetivo aquí es construir una comunidad de colaboradores a través de los mundos de las bibliotecas y FabLabs

Desde los espacios de creación hasta los estudios de grabación y los programas de alfabetización temprana, las bibliotecas trabajan para crear entornos abiertos, de colaboración y orientados a la comunidad en los que se desarrolla un aprendizaje más allá de los libros. Los investigadores de lso FabLabs están creando soluciones a los desafíos que requieren la participación de la comunidad, incluyendo la prevención de enfermedades, el aumento de la alfabetización de datos, y la participación de los niños con la programación informática. Se trata de proporcionan mucho más que libros a sus visitantes, sirviendo como centros comunitarios para el cambio social y la innovación.

Muchos proyectos del Laboratorio de Medios ya están colaborando con las bibliotecas para desarrollar herramientas y obtener valiosos comentarios. Por ejemplo, los juguetes inspirados en Montessori de Learning Beautiful para enseñar a los niños principios de diseño y ciencias de la computación fueron probados e implementados en colaboración con la Biblioteca Pública de Chicago, asegurando que sean utilizables y materiales de aprendizaje atractivos para los programas de infancia temprana de las bibliotecas.

Aunque muchos de los proyectos desarrollados en los FabLabs empiezan como prototipos, las tecnologías inventadas y los productos creados están hechos para resolver problemas reales. El objetivo es que la construcción de estas colaboraciones salve la brecha entre los resultados de la investigación y la implementación práctica en la comunidad a una escala mayor. También impulsa fomentar una comunidad de innovación colaborativa, en la que los bibliotecarios y los investigadores del FabLabs trabajen juntos con regularidad para identificar problemas, idear soluciones y hacer productos sostenibles y fáciles de usar.