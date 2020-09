Biblioteca de la prisión de Alcatraz: la lectura es un derecho, no un privilegio

THE LIBRARY: READING WAS A PRIVILEGE, NOT A RIGHT

ALCATRAZ

La biblioteca de Alcatraz fue una biblioteca usada por los internos de la Prisión Federal de Alcatraz. Estaba localizada al final del Bloque-D. Cuando los presos entraban a Alcatraz se les daba una tarjeta Los presos hacían sus pedidos poniendo un comprobante con su tarjeta en una caja en la entrada del comedor antes del desayuno, y los libros se les entregaban en sus celdas por un bibliotecario. La biblioteca, tenía una colección de 10.000 a 15.000 libros, principalmente por libros que sobraban de los días de la armada.

Los presos tenían derecho a pedir un máximo de tres libros, junto con hasta 12 libros de texto, una Biblia y un diccionario. Se les permitía leer periódicos y subscribirse a ciertas revistas, pero las hojas relacionadas con crímenes eran arrancadas. El sexo, el delito y la violencia estaban prohibidos en todos los libros y revistas. La biblioteca estaba controlada por un capellán que regulaba la censura y naturaleza de los libros y revistas para asegurar que era material sano. No devolver los libros antes de la fecha indicada hacia que el preso fuera responsable de la eliminación de sus privilegios.

Un letrero en la biblioteca muestra un extracto del folleto de la Oficina Federal de Prisiones de 1960: «estos hombres leen más literatura seria que una persona ordinaria en la comunidad».. Filósofos como Kant , Schopenhauer , Hegel, etc. son especialmente populares. ” Otros autores incluyen a Jack London , Sinclair Lewis , Washington Irving , Zane Gray , Hamlin Garland , Alexandre Dumas , Daniel Defoe , Joseph Conrad , Miguel de Cervantes y revistas como Adventure to Time , Better Homes and Gardens.y Library Digest.

Texto de Wikipedia