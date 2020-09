Los preprints han llegado para quedarse

Kleinert S, Horton R. Preprints with The Lancet are here to stay. Lancet. September 19, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31950-4

Los preprints han sido objeto de atención durante la pandemia de COVID-19 con consecuencias tanto negativas como positivas. Permiten el intercambio rápido y el escrutinio de la investigación, lo que llevó a que se eliminaran una serie de preprints cuando surgieron inquietudes. Sin embargo, los preprints también permitieron que otros investigadores se basaran rápidamente en los primeros resultados, lo que podría acelerar los esfuerzos de investigación en una emergencia de salud pública. Los preprints también se han citado ampliamente en la prensa para audiencias que tal vez no comprendan.

Se trata de informes preliminares de investigación, que no han sido objeto de escrutinio editorial y de revisión por pares. Agregar la precaución adecuada al citar tales investigaciones o incluirlas en revisiones sistemáticas es particularmente importante en una crisis de salud pública.

Con las comprobaciones y precauciones adecuadas, los preprints tienen un papel en el contexto más amplio de la ciencia abierta y el intercambio de conocimientos.