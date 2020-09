A medida que las ciudades emprenden planes de acción climática, las bibliotecas surgen como socios

Ready for Action As cities undertake climate action plans, libraries emerge as partners By Mark Lawton | Anerican Libraries, September 1, 2020

Cada vez más, las localidades en los EE. UU., Junto con un puñado de bibliotecas públicas, están diseñando y siguiendo sus propios Planes de Acción Climática (PAC) objetivos para reducir las emisiones y el consumo de energía, prepararse para desastres, abordar las preocupaciones climáticas de los residentes, cumplir con otros objetivos de sostenibilidad o todos los encima. Bend, Oregon; Bostón; Everett, Washington; Houston; South Bend, Indiana; y Tempe, Arizona, son solo algunas de las muchas ciudades que han redactado, promulgado o actualizado un CAP durante el año pasado.

Dada la falta de una amplia legislación o iniciativas nacionales sobre el clima, muchas ciudades ven los CAP como una forma de gestionar el tema ellas mismas, y las bibliotecas están participando socios, innovadores y creadores.

El objetivo del Plan de Acción Climática de Anchorage es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la ciudad en un 80% con respecto a los niveles de 2008 para 2050, con objetivos intermedios de reducción antes de esa fecha. Para llegar allí, el plan requiere una mayor eficiencia energética con nuevos códigos de construcción netos cero (es decir, usando solo la electricidad que se produce en el sitio), generación ampliada de energía renovable e infraestructura para cargar vehículos eléctricos. El plan también exige educar a los residentes sobre los objetivos de sostenibilidad de la ciudad y motivarlos a reducir su huella de carbono, áreas en las que la biblioteca se identifica como enlace.

La Biblioteca Pública de Princeton (Nueva Jersey) (PPL) había estado trabajando en esfuerzos ambientales mucho antes de que la ciudad aprobara su CAP en julio de 2019. La biblioteca mejoró su programa de reciclaje, cambió a materiales más respetuosos con el medio ambiente (como alfombras con bajos niveles de compuestos orgánicos volátiles) y se comprometió a no desechar los muebles.

El CAP de la ciudad se enfoca en cinco áreas de implementación: energía, uso del suelo y transporte, recursos naturales, manejo de materiales y resiliencia. Cuando la organización ambiental sin fines de lucro Sustainable Princeton se acercó a los socios de la comunidad para desarrollar el plan, la biblioteca se comprometió a trabajar en el grupo de trabajo de administración de materiales.

En octubre de 2009, la ciudad de Kingston aprobó un Compromiso Comunitario de Empleos Verdes y Climáticamente Inteligentes de 10 pasos. Un año después, la Biblioteca de Kingston aprobó su propio compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e integrar las acciones de cambio climático en la programación de la biblioteca.

La Biblioteca de Kingston comenzó mejorando su edificio: aislando el ático, reemplazando el techo con materiales de membranas ligeras, instalando ventanas de bajo consumo energético, apuntalando e instalando un segundo juego de puertas en su entrada principal. El edificio se separó en diferentes zonas para evitar calentar o enfriar espacios no utilizados.

Para las bibliotecas que estén considerando crear CAP o apoyar a los de sus gobiernos locales, se recomienda asociarse con expertos en cambio climático.

Muchas bibliotecas están configuradas para ser excelentes socios en este tipo de esfuerzo, ya que son a menudo centros comunitarios, lo que encaja perfectamente con la misión de sostenibilidad.