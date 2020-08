Los personas que que se informan fundamentalmente en redes sociales están menos comprometidos y menos informados

Americans Who Mainly Get Their News on Social Media Are Less Engaged, Less Knowledgeable. New York: Pew Research, 2020

Texto completo

Aquellos que confían en las redes sociales para recibir noticias tienen menos probabilidades de obtener los datos correctos sobre el coronavirus y política, y es más probable que tengan en cuenta afirmaciones no probadas.

El auge de las redes sociales ha cambiado el panorama de la información de múltiples maneras, incluida la forma en que muchos estadounidenses se informan de los eventos actuales. De hecho, las redes sociales se encuentran ahora entre las fuentes más comunes donde las personas, especialmente los adultos más jóvenes, reciben sus noticias políticas.

Un nuevo análisis de las encuestas realizadas por el Centro de Investigación Pew entre octubre de 2019 y junio de 2020 revela que quienes confían más en las redes sociales para informarse de las noticias políticas se distinguen de otros consumidores de noticias de varias maneras. Por ejemplo, estos adultos estadounidenses tienden a ser menos propensos que otros consumidores de noticias a seguir de cerca las principales noticias, como el brote de coronavirus y las elecciones presidenciales de 2020 . Y, quizás vinculado a eso, este grupo también tiende a ser menos conocedor de estos temas.

Demográficamente, los adultos estadounidenses que dependen más de las redes sociales para recibir noticias tienden a ser más jóvenes, tienen menos probabilidades de ser blancos y tienen niveles de educación más bajos que aquellos que utilizan principalmente otras plataformas.

En general, este grupo tiende a prestar menos atención a las noticias que aquellos que confían en la mayoría de las otras fuentes de información alternativas. A principios de junio de este año, solo el 8% de los adultos de EE. UU. Que reciben la mayoría de sus noticias políticas de las redes sociales dicen que siguen las noticias sobre las elecciones de 2020 “muy de cerca”, en comparación con aproximadamente cuatro veces más entre los que recurren más a TV por cable (37%) e impresos (33%).