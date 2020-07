Frontiers desarrolla un asistente de revisión por pares de Inteligencia Artificial

Peer Review of Scholarly Research Gets an AI Boost By Payal Dhar IEE Spectrum. Posted 27 Jul 2020 | 19:00 GMT

Texto completo

En el mundo académico, la revisión por pares se considera la única validación creíble del trabajo académico. Aunque el proceso tiene sus detractores, la evaluación de la investigación académica por un grupo de expertos ha durado más de 350 años, con ” cambios relativamente menores“. Sin embargo, es posible que la revisión por pares experimente su mayor revolución: la integración de la inteligencia artificial.

El editor de acceso abierto Frontiers ha presentado una herramienta de IA llamada Artificial Intelligence Review Assistant (AIRA), que pretende eliminar gran parte del trabajo duro asociado con la revisión por pares. Desde principios de junio de 2020, cada una de las más de 11.000 artículos recibidos por Frontiers se ha analizado a través de AIRA, que está integrada en su plataforma colaborativa de revisión por pares.

En conjunto, esto ayuda a “maximizar la eficiencia del proceso de publicación y hacer que la revisión por pares sea más objetiva”, dice Kamila Markram , fundadora y CEO de Frontiers.

En la etapa de validación inicial, la IA puede hacer hasta 20 recomendaciones y señalar posibles problemas, incluida la calidad del lenguaje, el plagio, la integridad de las imágenes, los conflictos de intereses, etc. “Esto sucede casi instantáneamente y con alta precisión, mucho más allá de la velocidad a la que se podría esperar que un humano complete una tarea similar”, dice Markram.