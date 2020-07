OA verde: editores y revistas que permiten cero embargo y CC-BY

Jeroen Bosman y Bianca Kramer. Green OA: publishers and journals allowing zero embargo and CC-BY. Innovations in Scholarly Communications, 2020

Somos testigos de un mayor interés en el papel del acceso abierto de la ruta verde y cómo puede contribuir a los objetivos de la ciencia abierta. Este interés se centra en la inmediatez (reducción o eliminación de embargos) y los derechos de uso (a través de licencias abiertas), ya que pueden contribuir a una difusión, reutilización y colaboración más amplia y rápida en ciencia y estudios.

El 15 de julio de 2020, la COOlición S anunció su Estrategia de retención de derechos , otorgando a los autores el derecho de compartir el manuscrito aceptado (AAM) de sus artículos de investigación con una licencia abierta y sin embargo, como una de las formas de cumplir con los requisitos del Plan S. Esto plantea la cuestión de hasta qué punto el autoarchivo inmediato y abierto con licencia de publicaciones académicas es actualmente posible y practicado. Aquí se proporcionan los resultados de algunos análisis realizado a principios de este año, con la intención de responder al menos parcialmente esa pregunta.

Las principales conclusiones son que: