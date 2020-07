El acceso abierto en la teoría y la práctica La relación teoría-práctica y la apertura

Pinfield, S., S. Wakeling, et al. [e-Book] Open Access in Theory and Practice : The Theory-Practice Relationship and Openness, Routledge, 2020

El acceso abierto en la teoría y la práctica investiga la relación teoría-práctica en el ámbito de la publicación de acceso abierto y la difusión de los resultados de la investigación.

Basándose en un análisis detallado de la literatura y la práctica actual en la OA, así como en datos recogidos en entrevistas detalladas con profesionales, responsables políticos e investigadores, el libro trata de lo que constituye la “teoría” y cómo el papel de la teoría es percibido tanto por los teóricos como por los profesionales. Explorando las formas en que la teoría y la práctica han interactuado en el desarrollo de la OA, los autores discuten lo que esto revela sobre la naturaleza del fenómeno de la OA en sí mismo y la relación teoría-práctica.

El acceso abierto en la teoría y la práctica contribuye a una mejor comprensión de la OA y, como tal, debería ser de gran interés para los académicos, investigadores y estudiantes que trabajan en los campos de las ciencias de la información, estudios de publicación, comunicación de la ciencia, política de educación superior, negocios y economía. El libro también hace una importante contribución al debate sobre la relación entre la teoría y la práctica en las ciencias de la información, y más ampliamente en diferentes campos de las ciencias sociales y las humanidades