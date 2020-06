La lectura de libros electrónicos se incrementó un 53% durante la pandemia de coronavirus

Pressman, Aaron. E-book reading is booming during the coronavirus pandemic. Fortune, June 18, 2020

La crisis de COVID-19 obligó a cerrar librerías y bibliotecas, lo que ha provocado un resurgimiento de la lectura de libros electrónicos. El mercado del libro electrónico en declive durante los últimos seis años, pero con la pandemia, las bibliotecas y las editoriales informan de una oleada de nuevo interés.

Por ejemplo, según informa OverDrive, que da servicio al 90% de las bibliotecas de Estados Unidos los préstamos de libros electrónicos han aumentado un 53% en promedio desde antes de mediados de marzo. Los niños, o los adultos que compran libros infantiles, son los que más han aumentado su lectura de libros electrónicos, según la empresa. Las compras de libros electrónicos de no ficción para jóvenes han aumentado un 122%, y los de ficción juvenil un 93%.

El sistema también ha visto como 343.000 personas solicitaron nuevos carnets de biblioteca digital desde principios de marzo, más del doble de la cantidad creada en todo el año pasado. El catálogo de OverDrive incluye más de 4 millones de libros digitales, contando tanto los libros electrónicos como los libros de audio descargables.