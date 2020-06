EL GRADO DE AFECTO QUE SE DEBE APROPIADAMENTE A LOS LIBROS.

Filobiblón, Richard de Bury (1344)

Como el grado de afecto que una cosa merece depende del grado de su valor, y el capítulo anterior muestra que el valor de los libros es indecible, es bastante claro para el lector cuál es la conclusión probable de esto. Digo probable, porque en la ciencia moral no insistimos en la demostración, recordando que el hombre culto busca el grado de certeza que percibe que la materia soportará, como atestigua Aristóteles en el primer libro de su Ética. Porque Tully no apela a Euclides, ni Euclides confía en Tully. En todo caso, nos esforzamos en demostrar, ya sea por lógica o por retórica, que todas las riquezas y todas las delicias ceden su lugar a los libros de la mente espiritual, en los que el Espíritu, que es la caridad, ordena la caridad. En primer lugar, porque la sabiduría está contenida en los libros más de lo que todos los mortales entienden, y la sabiduría piensa ligeramente en las riquezas, como declara el capítulo anterior. Además, Aristóteles, en sus Problemas, determina la pregunta, por qué los antiguos proponían premios a los más fuertes en los concursos gimnásticos y corpóreos, pero nunca otorgaban ningún premio a la sabiduría. Esta pregunta la resuelve de la siguiente manera: En los ejercicios de gimnasia el premio es mejor y más deseable que aquel por el que se otorga; pero es cierto que nada es mejor que la sabiduría: por lo que no se podría asignar ningún premio a la sabiduría. Y por lo tanto ni las riquezas ni los placeres son más excelentes que la sabiduría. Nuevamente, sólo el necio negará que la amistad es preferible a las riquezas, ya que el más sabio de los hombres lo atestigua; pero el jefe de los filósofos honra la verdad antes que la amistad, y el verdadero Zorobabel la prefiere a todas las cosas. Las riquezas, entonces, son menos que la verdad. Ahora bien, la verdad se mantiene principalmente y está contenida en los libros sagrados, es más, son la verdad escrita en sí misma, ya que por libros no entendemos ahora los materiales de los que están hechos. Por lo tanto, las riquezas son menos que los libros, sobre todo porque la más preciosa de todas las riquezas son los amigos, como atestigua Boecio en el segundo libro de su Consolación; a quien se debe preferir la verdad de los libros según Aristóteles. Además, como sabemos que las riquezas sólo pertenecen en primer lugar y principalmente al soporte del cuerpo, mientras que la virtud de los libros es la perfección de la razón, que es propiamente la felicidad del hombre, parece que los libros para el hombre que usa su razón son más valiosos que las riquezas. Por otra parte, aquello por lo que la fe se defiende más fácilmente, se difunde más ampliamente, se predica más claramente, debería ser más deseable para los fieles. Pero esta es la verdad escrita en los libros, que nuestro Salvador demostró claramente, cuando estaba a punto de luchar con firmeza contra el Tentador, ciñéndose con el escudo de la verdad y, en efecto, de la verdad escrita, declarando “está escrito” lo que iba a decir con su voz.

Y, de nuevo, nadie duda de que la felicidad es preferible a la riqueza. Pero la felicidad consiste en la operación del más noble y adivino de los poderes que poseemos, cuando toda la mente está ocupada en contemplar la verdad de la sabiduría, que es la más deleitable de todas nuestras actividades virtuosas, como declara el príncipe de los filósofos en el décimo libro de la Ética, por lo que se considera que la filosofía tiene placeres maravillosos en cuanto a la pureza y la solidez, como continúa diciendo. Pero la contemplación de la verdad nunca es más perfecta que en los libros, donde el acto de imaginación perpetuado por los libros no sufre la operación del intelecto sobre las verdades que ha visto sufrir interrupción. Por lo tanto, los libros parecen ser los instrumentos más inmediatos del deleite especulativo, y por ello Aristóteles, el sol de la verdad filosófica, al considerar los principios de la elección, enseña que en sí mismo filosofar es más deseable que ser rico, aunque en ciertos casos, como por ejemplo cuando uno está necesitado de necesidades, puede ser más deseable ser rico que filosofar.

Además, como los libros son los maestros más aptos, como se supone en el capítulo anterior, es conveniente concederles el honor y el afecto que debemos a nuestros maestros. En fin, puesto que todos los hombres desean naturalmente saber, y puesto que por medio de los libros podemos alcanzar el conocimiento de los antiguos, que es deseable más allá de toda riqueza, ¿qué hombre que vive según la naturaleza no sentiría el deseo de los libros? Y aunque sabemos que los cerdos pisotean las perlas bajo sus pies, el sabio no se disuadirá por lo tanto de recoger las perlas que se encuentran ante él. Una biblioteca de sabiduría, entonces, es más valiosa que toda la riqueza, y todas las cosas que son deseables no pueden compararse con ella. Quien se precie de ser celoso de la verdad, de la felicidad, de la sabiduría o del conocimiento, sí, incluso de la fe, debe convertirse en un amante de los libros.